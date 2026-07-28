Laporta desvela que los médicos le han revertido una arritmia que padecía

"¡¡¡Todo ha ido bien!!! ¡¡¡Me han revertido la arritmia!!! ¡¡¡Vuelvo a tener el corazón latiendo de forma rítmica!!!", publicó Laporta en su cuenta de Instagram.

El dirigente de la entidad azulgrana expresó su agradecimiento "a los grandes médicos y médicas, enfermeros y enfermeras, y al personal sanitario del Hospital de Barcelona, dirigidos por el Dr. Jordi Morillas", por haber hecho "un trabajo excelente".

"Además de su sabiduría y sus grandes conocimientos, el trato humano es bondadoso, comprensivo, lleno de paciencia y cariño, dignificando la medicina y el juramento hipocrático", añadió.

Asimismo, dijo que se siente "especialmente orgulloso" de los servicios médicos del Barça, "encabezados por el Dr. Xavier Corbella", y de su jefa de gabinete, Manana Giorgadze, "que han coordinado todo con gran eficiencia".

"También quiero expresar mi agradecimiento al Dr. Valentí Fuster y a todo su equipo del Mount Sinai por sus buenos consejos, que me dieron tranquilidad, y al Dr. Brugada por recomendarme el procedimiento a seguir para revertir la arritmia", apuntó Laporta, quien finalmente tuvo un recuerdo para sus hijos, hermanos y otros familiares y amigos: "Muchas gracias a todos, nunca mejor dicho, de todo corazón".