1-0. Vasco da Gama vence al Medellín y se medirá al Olimpia en octavos de la Sudamericana

Thiago Mendes marcó el gol de la victoria al minuto 85 desatando la euforia de la afición carioca que a esa hora ya esperaba una definición por penaltis.

El conjunto brasileño mostró un desempeño creciente a lo largo del partido y fortaleció su ofensiva en el segundo tiempo luego de un inicio cauteloso, casi tímido, y marcado por una fuerte barrera de los colombianos.

Los dirigidos por el recién llegado técnico portugués Pedro Emanuel ganaron fuerza con el ingreso de Brenner y Adson, que ayudaron a movilizar la ofensiva con el lateral Paulo Henrique.

El trío fue precisamente el encargado de organizar la jugada para que Thiago Mendes anotara el gol del triunfo.

Brenner y Adson movieron la defensa del Medellín por la derecha y luego Paulo Henrique logró asistir a Mendes, que disparó con fuerza dejando inmóvil al portero Eder Chaux.

Medellín tuvo varios intentos a lo largo del partido con Kevin Mantilla y Jeison Medina, pero la defensa de Léo Jardim frustró cualquier posibilidad.

El conjunto colombiano tuvo una ocasión muy clara cuando Medina conectó un cabezazo dentro del área, pero la pelota salió desviada y no llegó a convertirse en gol.

Minutos antes del tanto de Vasco, los brasileños reclamaron un penalti que el VAR negó.

La presión final de los visitantes no fue suficiente para revertir el resultado del conjunto brasileño que obtuvo su primera victoria en seis encuentros, incluyendo los de la Liga.

1. Vasco da Gama: Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan (m.60 Alan Saldivia), Lucas Piton (m.57 Cuiabano); Danilo Neves (m.57 Adson), Thiago Mendes, Ramón Rique (m.66 Jair); Nuno Moreira, Claudio Spinelli (m.66 Brenner), Andrés Gómes.

0. Independiente Medellín: Éder Chaux; Esneyder Mena, Kevin Mantilla, Joaquín Varela, Jhan Mena, John Montaño; Halam Loboa (m.59 Yoni González), Didier Moreno (m.80 Baldomero Perlaza), Agustín Martegani; Juan José Córdoba (m.90 Keiner Klinger), Jeison Medina y John Montaño (m.80 Daniel Cataño).

Árbitro: Maximiliano Ramirez (Argentina). Amonestó a Spinelli, J. Varela, Jair, Kingler, Thiago Mendes.

Incidencias: partido de vuelta de la repesca para los octavos de final de la Copa Sudamericana, jugado en el estadio de São Januário, de Río de Janeiro.