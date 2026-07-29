1-2-. El Saprissa resiste con diez hombres y derrota al UMECIT en Panamá

El duelo arrancó con el Saprissa intentando hacer daño por las bandas y mediante balones largos, ante un UMECIT bien replegado, con una línea de cinco defensores y dispuesto a buscar el contragolpe.

En esa dinámica, hubo que esperar hasta el minuto 23 para que llegara la primera ocasión clara del conjunto costarricense, cuando Kermey Arboine se elevó en el área para conectar de cabeza, pero su remate se marchó desviado de la portería local.

El guardameta del UMECIT, David Almengor, tuvo que emplearse a fondo al minuto 34 para desviar un remate de media distancia de Gerald Taylor.

La ocasión más cercana para los umecistas llegó en el 38, tras un centro de Javier Murillo que Pablo Arboine despejó con apuros para evitar que la acción terminara en una oportunidad clara de gol.

El gol del Saprissa llegó en el minuto 45+1. El argentino Mariano Torres ejecutó un tiro libre cuyo disparo se desvió en la barrera, golpeó en el poste y terminó colándose en la portería defendida por Almengor.

Con el 0-1 en la pizarra llegó el descanso de un partido.

La segunda mitad comenzó con un ritmo intenso desde el pitazo inicial, una dinámica que el Saprissa capitalizó rápidamente para ampliar la ventaja.

El 0-2 llegó al minuto 49, en una acción de tiro de esquina en la que Kendall Waston bajó el balón dentro del área y Orlando Sinclair, de espaldas al arco, lo desvió al fondo de la red.

El UMECIT respondió de inmediato y estuvo cerca de descontar en el minuto 51, cuando un potente remate de Hiberto Peralta se estrelló en el poste, para alivio del conjunto costarricense.

El encuentro dio un giro al minuto 62 con la expulsión de Luis Paradela, que dejó al Saprissa con diez jugadores y permitió al cuadro panameño asumir el control de las acciones.

La superioridad numérica encontró premio en el minuto 76, cuando Alberto Saldaña aprovechó un centro desde la banda izquierda de Eric Rodríguez para definir el 1-2.

El UMECIT mantuvo la presión en busca del empate y estuvo cerca de conseguirlo al minuto 81 con un intento de gol olímpico del brasileño Dwan Oliveira, que pasó muy cerca de la portería.

El conjunto panameño insistió hasta el pitido final, pero no encontró el tanto de la igualdad y el Saprissa terminó llevándose la victoria y los tres puntos en su visita a Panamá.

1. Umecit: David Almengor; Jesús Delgado, Jesús Araya (m. 67 Alcides Díaz), Emmanuel Chanis, Andrés Palmezano (m67 Eric Rodríguez); Emmanuel Gómez, Oscar Becerra (m.76 Andrick Edwards), Nicholas Anderson, Javier Murillo; Alberto García (m.61 Dwan Oliveira) e Hiberto Peralta (m.61 Alberto Saldaña).

2. Saprissa: Abraham Madriz; Kendall Waston, Pablo Arboine, Samir Taylor, Jorkaeff Azofeifa (m.86 Joseph Mora); Gerarld Taylor, Mariano Torres (m.86 David Guzmán), Sebastían Acuña (m.61 Jefferson Brenes), Kayshawn Airboine (m.61 Bancy Hernández); Luis Paradela y Orlando Sinclair (m.73 Newton Williams)

Goles: 0-1, m.45+1: Mariano Torres. 0-2, m.49: Orlando Sinclair. 1-2,m.76: Alberto Saldaña.

Árbitro: Raúl Castro, de Honduras. Expulsó a Luis Paradela y amonestó a Kendal Waston, Alberto García, Andrés Palmezano y Gerald Taylor.

Incidencias: partido del grupo C de la Copa Centroamericana jugado en el estadio Universidad Latina, en Penonomé, provincia panameña de Coclé.