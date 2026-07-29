2-0. Olimpia impone su jerarquía ante el debutante Mixco en la Copa Centroamericana

El conjunto local abrió el marcador al minuto 27, cuando el delantero Jorge Benguché apareció para darle la ventaja a Olimpia, que después tuvo que resistir la presión de un Mixco que buscaba el empate.

El equipo dirigido por el uruguayo Eduardo Espinel encontró a un rival ordenado, que cerró espacios y complicó el funcionamiento ofensivo de los 'Leones', que no lograron ampliar la diferencia en la primera mitad pese a sus intentos durante el compromiso disputado en el Estadio José de la Paz Herrera, de Tegucigalpa.

El Deportivo Mixco, que disputó por primera vez un torneo internacional, compitió de igual a igual y mantuvo sus opciones de rescatar un resultado positivo durante buena parte del partido.

Los visitantes, dirigidos por el guatemalteco Fabricio Benítez, adelantaron líneas en busca del empate tras el primer gol hondureño y generaron presión sobre la portería de Edrick Menjívar, aunque no lograron superar al guardameta local.

Cuando el partido entraba en su recta final, el mediocampista Edwin Rodríguez sentenció el triunfo del Olimpia al minuto 80.

Con la victoria, Olimpia, sumó sus primeros tres puntos en el grupo C y reafirmó su aspiración de repetir o mejorar su actuación de 2025, cuando alcanzó las semifinales de la competición regional.

El club hondureño, que disputa su cuarta Copa Centroamericana consecutiva, buscará consolidarse en el torneo y pelear por un boleto a la Copa de Campeones de la Concacaf, mientras que Mixco intentará recuperarse en sus próximos compromisos.

En la segunda jornada, Olimpia se enfrentará al Umecit panameño, y el Deportivo Mixco se medirá con el Saprissa, de Costa Rica.

2. Olimpia: Edrick Menjívar; Kevin Güity, Clinton Bennett, Edwin Lobo, Emanuel Cuello; Jack Jean-Baptiste, Raúl García, Edwin Rodríguez, Michaell Chirinos (Félix García, m.64), Nicolás Dibble (Didier Paguada, m.64) y Jorge Benguché.

0. Deportivo Mixco: Kevin Moscoso; Manuel Moreno, Cristian Jiménez, Lynner García, Gabriel Arce, Marlín Cuero, Kennedy Rocha, Christian Ojeda, Jorge Sotomayor, Allen Yanes y Nicolás Martínez.

Goles: 1-0, m.27: Jorge Benguché. 2-0, m.80: Edwin Rodríguez.

Árbitro: Richard Tejada, de Panamá. Amonestó a Clinton Bennett y Edwin Rodríguez, de Olimpia.

Incidencias: Partido del grupo C de la Copa Centroamericana jugado en el estadio José de la Paz Herrera, de Tegucigalpa.