La brasileña Eudimilla De Souza firma con el Pachuca mexicano

En un comunicado, las Tuzas confirmaron este miércoles el fichaje de la atacante de 25 años, campeona en el 2024 con el Corinthians de la Super Copa de Brasil, la Copa Libertadores y del campeonato brasileño, que también conquistó el año pasado.

De Souza es una veloz atacante que maneja los dos perfiles y acompañará en el ataque a la mexicana Charlyn Corral, premio Pichichi en España en el 2018, quien acaba de recibir el Balón de Oro como mejor goleadora de la pasada temporada.

"Eudimilla, el viento te ha traído a casa; viste nuestros colores, defiende nuestra historia. Bienvenida a las diosas del viento", fue el mensaje de las Tuzas en un video de recibimiento a la delantera, compartido en las redes sociales del equipo.

Pachuca es uno de los equipos más competitivos de la liga femenina de México, campeón del torneo Clausura 2025, que ahora saldrá como candidato a disputar el liderato del grupo B contra América y Guadalajara, dos de los otros cuadros principales del campeonato.

Surgida en el 2017, la Liga de mujeres de México ha sido una de las de más crecimiento en el mundo, que ha contado con figuras del primer nivel como las campeonas mundiales españolas Jenni Hermoso e Irene Guerrero o como la seleccionada brasileña Geyse Da Silva, exjugadora en el Madrid y el Barcelona españoles y el Manchester United inglés.

La Liga MX implementó un cambio para el Apertura 2026. Se competirá por grupos para disminuir la cantidad de partidos del torneo y disminuir el desgaste de las jugadoras.

Pachuca, semifinalista del pasado torneo Clausura 2026, debutará en el Apertura el próximo sábado contra el Juárez FC.