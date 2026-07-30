5-0. El Benfica liquida al St. Gallen con un 'póker' de Pavlidis

La eliminatoria, que venía cuesta arriba tras el 1-2 cosechado en el partido de ida en tierras suizas, se convirtió en una exhibición absoluta de Pavlidis.

El delantero griego desató la euforia en la capital portuguesa al firmar un formidable póker de goles. Abrió el marcador en el minuto 11 tras aprovechar un rechace corto dentro del área para emparejar la eliminatoria.

En la reanudación, Pavlidis completó su show personal encadenando tantos en el 55', en el 65' tras un rápido contragolpe y transformando un penalti en el 74'. El central francés Clément Lenglet cerró la mano encarnada en el 82' cabeceando a la red un saque de esquina.

El conjunto helvético terminó desbordado y sin capacidad de respuesta, lastrado además por la expulsión del defensor Jozo Stanic en el minuto 57 por doble amonestación.

Con este contundente triunfo, el Benfica despeja el panorama europeo y se enfrentará ya en la tercera ronda clasificatoria con el Heart of Midlothian escocés.

5 - SL Benfica: Trubin; Bah, António Silva, Lenglet, Beste; Florentino, Barreiro, Di María; Aursnes, Prestianni y Pavlidis. (También jugaron: Rollheiser, Joao Rêgo, Marcos Leonardo).

0 - FC St. Gallen: Zigi; Faber, Vallci, Stanic, Okoroji; Görtler, Quintillà, Witzig; Akolo, Toma y Geubbels.

Goles: 1-0, m.11: Pavlidis. 2-0, m.55: Pavlidis. 3-0, m.65: Pavlidis. 4-0, m.74: Pavlidis (penalti). 5-0, m.82: Lenglet.

Árbitro: Expulsó por doble amonestación al jugador del St. Gallen Jozo Stanic (m.57).

Incidencias: Partido de vuelta de la segunda ronda previa de la UEFA Europa League disputado en el Estádio da Luz (Lisboa) ante unos 55.000 espectadores. El Benfica avanza a la tercera ronda previa con un global de 6-2.