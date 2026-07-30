Casemiro se rinde a los pies de Messi: “Si estoy aquí es por él”

El mercado de pases de la MLS sacudió los cimientos del fútbol estadounidense con un movimiento inesperado y de jerarquía global: el arribo de Casemiro al Inter Miami. Tras su paso de cuatro años por el Manchester United, el experimentado volante brasileño fue presentado este jueves en conferencia de prensa, acompañado por el dueño principal del club, Jorge Mas.

Lejos de los cruces ásperos y la histórica rivalidad que protagonizaron durante años en los clásicos de LaLiga española entre Real Madrid y Barcelona, Casemiro sorprendió a todos al deshacerse en elogios hacia Lionel Messi, a quien hoy le toca tener de compañero y capitán. “Por supuesto si estoy aquí es por él y para ayudarle a él y al Inter Miami”, confesó el exmediocampista merengue.

El brasileño, de 34 años, profundizó en su admiración por el rosarino y reconoció que compartir plantel con él era un anhelo personal: “Quiero disfrutar de estar con él, hacerlo ganar, hacerlo más grande. Es uno de los dioses, si no el dios del fútbol. Soñaba todos los días con estar con él, con jugar junto a él”.

Casemiro ya tuvo sus primeros minutos con la camiseta rosa el pasado sábado en la victoria por 1-0 ante el Montreal (un encuentro en el que Messi descansaba tras la final del Mundial disputada ante España). Al ser consultado sobre el nivel del argentino en la máxima cita ecuménica, no dudó: “Leo fue el mejor jugador del Mundial”.

Además, entre risas y con la honestidad que lo caracteriza, recordó lo difícil que era enfrentarlo y lo que pudo comprobar en los primeros entrenamientos bajo las órdenes técnicas de la franquicia de Florida: “Yo sé que es imposible de parar. Nunca lo conseguí, siempre tenía que tener ayuda de mis compañeros. Y en los dos entrenamientos que he tenido con él ya se transmitió que es imposible de parar”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La polémica institucional: Jorge Mas sale al cruce de las investigaciones

Sentado al lado del mediocampista, el propietario principal del Inter Miami, Jorge Mas, aprovechó la ocasión para celebrar un fichaje que eleva aún más las aspiraciones de la franquicia de repetir el título en la liga norteamericana.

Sin embargo, el directivo también debió responder ante la prensa sobre la investigación que abrió la MLS por una posible “manipulación” en la contratación del brasileño. El foco de las pesquisas gira en torno al “derecho de descubrimiento”, una normativa interna de la competición que prioriza a un único equipo en las negociaciones para evitar disputas entre franquicias, siendo el LA Galaxy el conjunto que figuraba con prioridad sobre el mediocampista.

Ante los cuestionamientos, Mas fue tajante y defendió la transparencia en la operación: “Se hizo una acusación de manipulación, cuando en realidad no manipulamos absolutamente nada. Cumplimos las reglas al pie de la letra. No entablamos ninguna negociación ni conversación con Casemiro ni con sus representantes antes de hablar con la liga y con LA Galaxy”.