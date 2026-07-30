Haedo Valdez: “Estamos mirando un nueve. De hecho nos va a faltar sí o sí”

La gran victoria conseguida en casa ante Recoleta FC dejó al Gumarelo en lo más alto de la tabla en este arranque de torneo, compartiendo la cima con Sportivo 2 de Mayo y Sportivo Trinidense. Sin embargo, la fiesta institucional por los 121 años de vida del club convive con un dolor de cabeza ineludible: la enfermería que tiene a dos atacantes de baja.

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Tras el encuentro, el entrenador Nelson Haedo Valdez enfrentó los micrófonos de la prensa para hablar sobre cómo planea reestructurar el plantel ante la sensible ausencia de su capitán y figura, Lorenzo Melgarejo, quien sufrió un duro traspié físico.

De acuerdo con el reporte médico oficial emitido por la institución, Lorenzo Melgarejo padece un desgarro muscular en el abductor del muslo izquierdo, lo que demandará una recuperación aproximada de entre 4 y 6 semanas. A esto se le suma la situación de Gustavo Aguilar, quien está a la espera de resultados tras presentar una probable lesión muscular en la cara posterior del muslo izquierdo, mientras que Hugo Fernández continúa avanzando favorablemente en su proceso de rehabilitación tras la rotura de ligamentos cruzados (completando 20 semanas de trabajos postoperatorios).

Ante la consulta sobre si la baja de Melgarejo obliga a replanificar la conformación del plantel o si está conforme con las piezas actuales para suplirlo, el estratega fue categórico al respaldar a sus dirigidos, sin dejar de reconocer la jerarquía del capitán: “Creo que hoy se respondió en la cancha. Yo creo que el equipo hoy respondió bastante bien. La ausencia de Lorenzo, claro que es un jugador fundamental para nosotros; es el capitán, el goleador del equipo. Pero aun así, como yo digo, es una persona y nosotros a lo que apuntamos es al equipo. Hoy lo demostraron ellos y lo jugaron por él”.

En la misma línea, Haedo Valdez reveló cuál fue la bajada de línea en la charla previa para motivar al grupo ante tantas adversidades físicas: “Así también le dije en la charla: que tenemos que jugar por los que se lesionaron, tanto él como Aguilar; también, lastimosamente, los dos nueve que tenía se lesionaron, pero aun así supimos suplir. Y de hecho sí, estamos mirando un nueve. De hecho nos va a faltar sí o sí; antes de Lorenzo ya estaba pensado traer otro nueve y ahora más todavía, porque el tiempo que nos va a faltar va a ser fundamental”.