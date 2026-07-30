Sole Núñez: “La Municipalidad está ausente y la basura está en nuestras narices”

La candidata opositora a la Intendencia de Asunción, Soledad Núñez, lanzó duras críticas contra la administración municipal al sostener que la Comuna dejó de cumplir su rol de planificar el desarrollo de la capital y atender las necesidades de los ciudadanos. Aseguró que la ciudad enfrenta problemas estructurales que van mucho más allá de los baches y las plazas abandonadas.

Durante una entrevista con el programa Mesa con EVP, la aspirante afirmó que la movilidad urbana es uno de los principales desafíos de Asunción y cuestionó que la Municipalidad no impulse políticas para reducir el tiempo que los ciudadanos invierten en sus desplazamientos.

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Cuestiona el abandono de la ciudad

Núñez sostuvo que el municipio debería liderar una planificación integral que abarque el transporte público, el flujo vehicular, la infraestructura peatonal y el desarrollo urbano. Sin embargo, afirmó que la institución “está ausente” y enfocada en intereses partidarios antes que en resolver los problemas cotidianos de la población.

La candidata también acusó a la administración municipal de favorecer la corrupción y el desvío de recursos públicos. “Tenemos una institución que debería defender que perdamos menos tiempo en la ciudad, pero está preocupada por otros intereses partidarios”, expresó.

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Pone el foco en los barrios más vulnerables

La exministra señaló que cerca del 20% de la población capitalina vive en condiciones de vulnerabilidad y exclusión social, especialmente en los bañados y otros barrios con infraestructura precaria. En ese sentido, afirmó que la Municipalidad debe garantizar igualdad en el acceso a los servicios públicos y reducir las diferencias entre los distintos sectores de la ciudad.

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Según sostuvo, el desarrollo urbano debe incluir obras que permitan integrar esos barrios y mejorar la calidad de vida de sus habitantes, evitando la segregación territorial que, a su criterio, persiste desde hace años.

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Denuncia clientelismo y compra de votos

Otro de los ejes de su discurso estuvo dirigido al proceso electoral. Núñez advirtió sobre la existencia de prácticas clientelares y de compra de votos, especialmente en sectores vulnerables, donde —según afirmó— operadores políticos aprovechan las necesidades económicas de la población.

“Es pan para hoy y hambre para mañana”, expresó al instar a los ciudadanos a no vender su voto. Afirmó que esa práctica debilita la democracia y permite que continúen las mismas estructuras políticas dentro de la Municipalidad.

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Promete una Municipalidad “amiga del ciudadano”

La candidata aseguró que, en caso de llegar a la Intendencia, impulsará una administración digital, ágil y con mayor presencia en los barrios. También prometió ordenar la institución y combatir la burocracia, al considerar que el desorden administrativo facilita hechos de corrupción.

Núñez afirmó que llega a la carrera electoral “sin deberle nada a nadie” y con independencia para tomar decisiones. “Hoy la Municipalidad es enemiga del trabajador, del contribuyente y del que produce”, sostuvo.

“Ya no son solo los baches”

En el tramo final de su intervención, la candidata afirmó que el deterioro de Asunción alcanzó un punto crítico. Señaló que los problemas ya no se limitan al mal estado de las calles o al abandono de los espacios públicos, sino que ahora la acumulación de basura se convirtió en un símbolo del deterioro de la ciudad.

“Hoy tenemos la basura en nuestras narices. Es lo más indigno que puede hacernos la clase política”, manifestó. Finalmente, instó a los asuncenos a aprovechar las elecciones municipales del próximo 4 de octubre para impulsar un cambio en la conducción de la capital y poner fin, según dijo, al sistema de favores políticos que domina la administración comunal.