Diomande, recién llegado, se entrena -de forma individual- con el RB Leipzig

El joven extremo marfileño, de 19 años, está envuelto actualmente en especulaciones sobre su posible traspaso al Real Madrid y esta semana ha vuelto a entrenarse con el club de Leipzig, en solitario, de forma muy profesional, mientras "en paralelo" se habla de "su futuro", señaló la edición digital del diario Bild.

Diomande, autor de doce goles y ocho asistencias en la pasada edición de la Bundesliga, se reincorporó esta semana a la disciplina del club alemán, donde no quieren comentar "rumores o especulaciones" sobre la marcha de su estrella marfileña.

El futbolista pasó el lunes el reconocimiento médico tras volver a Leipzig junto a sus compañeros que también disputaron con sus selecciones el Mundial, como el centrocampista austriaco Nicolas Seiwald o el lateral izquierdo alemán, David Raum.

El club publicó ese día una foto de Diomande junto a otras imágenes del día de los reconocimientos médicos de los últimos internacionales que llegaron a las instalaciones de la entidad deportiva sajona.

Antes, Diomande había estado de vacaciones en Estados Unidos, donde, según afirmó el joven extremo en redes sociales, recargó "pilas".

"Pilas recargadas", era el mensaje que dejó en su cuenta de Instagram el jugador hace una semana, al acompañar unas fotos en las que mostró algunos lugares que vistió estas vacaciones junto a su familia en Estados Unidos, donde también se dejó ver en lo que llamó "una experiencia inolvidable" en la sede central de su patrocinador, la marca de ropa deportiva New Balance.

El extremo marfileño tiene contrato hasta 2030 con el club de Leipzig, después de que hace casi un año prolongara su compromiso con la entidad sajona, recordó Bild.

Dada la situación del jugador, en el club no se pronuncian tampoco al ser preguntados sobre si el sábado Diomande podrá participar con la camiseta de los "toros rojos" en el siguiente compromiso del equipo en esta pretemporada.

Tras ganar el primer duelo de la pretemporada por 1-2 al equipo berlinés de VSG Altglienicke, club de la cuarta categoría germana, e imponerse 1-0 al Ingolstadt, de la tercera división teutona, el equipo de Leipzig disputará su tercer duelo de pretemporada el próximo sábado.

Los de Leipzig se medirán entonces como locales al SC Verl, otro equipo de la tercera división, antes de que lleguen los platos fuertes de la pretemporada para el actual club de Diomande: los amistosos a domicilio contra el Leeds United en Inglaterra, el próximo 8 de agosto, y ante el Bayern Múnich, siete días después.