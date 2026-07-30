El Celta cierra el fichaje del central senegalés Abdoulaye Faye

Vigo (España), 30 jul (EFE).- El Celta de Vigo español y el Bayer 04 Leverkusen alemán han llegado a un principio de acuerdo para que el central senegalés Abdoulaye Faye juegue, en calidad de cedido, en el equipo gallego la temporada 2026-27, informaron a Efe fuentes cercanas a la negociación.