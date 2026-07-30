El Celta cierra el fichaje del central senegalés Abdoulaye Faye

El futbolista zurdo, de 21 años, firmó por el conjunto alemán en el verano de 2025, procedente del BK Häcken sueco, y con un contrato de larga duración, hasta junio de 2030.
La pasada temporada, no obstante, jugó cedido en el FC Lorient francés, con el que disputó 17 partidos en la Ligue 1 (1.446 minutos) y 2 en la Copa de Francia.
Abdoulaye Faye será la tercera incorporación del conjunto dirigido por Claudio Giráldez tras el lateral izquierdo Javi Galán y el centrocampista Aleix Febas. El club gallego, además, tiene avanzadas las negociaciones para la llegada de un portero.