El Inter Miami de Messi presenta una tercera equipación blanca

"Inter Miami CF y su socio Adidas presentaron hoy Cénit, la colección del tercer uniforme del club para 2026. Un diseño impactante inspirado en la llegada del nuevo hogar del club, Nu Stadium, y en un momento decisivo en el que la visión de Inter Miami CF ha alcanzado su punto más alto hasta ahora", explicó en un comunicado el equipo.

El color principal del nuevo uniforme será el blanco, desaparecido de los diseños del Inter Miami desde 2022, pero contará con detalles rosas, mentas y negros.

"Su sutil patrón integral está inspirado en las líneas arquitectónicas de la icónica cubierta de Nu Stadium, simbolizando el lugar donde ahora convergen los jugadores, los aficionados y la ciudad", explicó el comunicado.

El escudo del equipo está representado en sus colores originales, mientras el emblema de Royal Caribbean, sobre el esternón, está pintado de rosa, y en las mangas aparecen las tres rayas de Adidas con los ya mencionados rosa, menta y negro.

El Inter Miami estrenará esta equipación el próximo sábado en el partido de la jornada 19 de la Major League Soccer (MLS) contra el Columbus Crew.

El club de Florida inauguró el pasado 4 de abril su nuevo hogar, el Nu Stadium, con una ceremonia presidida por los cofundadores del club los hermanos José y Jorge Mas, y el exfutbolista David Beckham, que puso fin a seis años jugando en un estadio temporal en Fort Lauderdale.