Fútbol Internacional
30 de julio de 2026 a la - 12:50

El uruguayo Gastón Valles refuerza la delantera del Sabadell

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Sabadell (Barcelona), 30 jul (EFE).- El delantero uruguayo Gastón Valles se convirtió este jueves en nuevo futbolista del Sabadell, de la Segunda División, hasta el 30 de junio de 2027, según anunció el club español.

Por EFE

Valles, nacido en Montevideo hace 25 años, marcó la pasada temporada siete goles en 28 partidos en Primera Federación (tercera categoría), entre el Unionistas de Salamanca y el Tenerife, con el que ascendió a Segunda.

El delantero sudamericano afronta una nueva experiencia en Segunda División después de estrenarse en la categoría con el Espanyol (2023-2024) y el Cartagena (2024-2025).

El comunicado del Sabadell reivindica el "gran crecimiento" de Valles desde su llegada al fútbol español, ya que ha pasado de jugar en Primera Valenciana a Segunda División en seis años.

"Valles destaca por su intensidad, su físico, su capacidad de repetir esfuerzos y su lucha constante en cada partido", detalla el club catalán.