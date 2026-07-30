Fútbol Internacional
30 de julio de 2026 a la - 12:25

FASFE pide a la RFEF y al Gobierno español que se opongan al proyecto de la FIFA

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Madrid, 30 jul (EFE).- La Federación de Accionistas y Socios del Fútbol Español (FASFE) se sumó este jueves a la postura de la Asociación de Aficionados Europeos (FSE) contra la idea de la FIFA de crear una filial para comercializar sus competiciones y pidió a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y al Gobierno que también se opongan.

Por EFE

"Junto Football Supporters Europe exigimos a la FIFA que detenga sus planes de vender el Mundial. Pedimos a la RFEF y al Gobierno, como anfitriones del próximo Mundial masculino que se opongan a este proyecto como lo están haciendo otras federaciones, gobiernos y la Comisión Europea", afirmó en un mensaje en redes sociales.

La FASFE incluyó en el mismo la afirmación hecha por el colectivo de aficionados europeos de que "La Copa del Mundo es parte del patrimonio compartido del fútbol, no un producto para vender a inversores privados".

"FIFA debe dejar de priorizar los intereses comerciales por encima de los aficionados y del propio juego", añadió el colectivo, que mostró su oposición, igual que la mayoría de colectivos del fútbol europeo encabezados por la UEFA, los clubes (EFC y UEC) y el colectivo de ligas.