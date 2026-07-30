Gonzalo, al Fulham por 40 millones; el Real Madrid se reserva 30 por ciento de derechos

Gonzalo, internacional sub '21 y que estuvo en la lista de jóvenes jugadores que participaron en los entrenamientos previos de la selección española absoluta que dirige Luis de la Fuente, antes de ir al Mundial, tiene el camino abierto para crecer como futbolista en la Premier League, siguiendo el mismo camino que su técnico, Arbeloa, quien regresó al Real Madrid tras destacar en el Liverpool con Rafa Benítez al frente.

Además, en una operación paralela, César Palacios, quien ya debutó con el primer equipo del Real Madrid con Alvaro Arbeloa, negocia también con el Fulham este jueves en un traspaso que se podría cerrar en 10 millones de euros, y en unas condiciones similares con respecto a la opción de recompra o traspaso en el futuro a un tercer club, como en el caso de Gonzalo.