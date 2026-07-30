La MLS repite triunfo ante la Liga MX en el 'All-Star'

Luis Rey, de Chivas, adelantó al equipo de la Liga MX de cabeza en el minuto 8, pero el coreano Son Heung-Min (Los Angeles FC) le dio la vuelta al marcador con un doblete en el 20 y el 23, el primero asistido por Carles Gil.

Poco antes del descanso, el danés Philip Zinckernagel (Chicago Fire) amplió a 3-1 la ventaja de la MLS.

El venezolano Salomón Rondón, del Pachuca, recortó distancias en la reanudación, pero el brasileño Evander (Cincinnati) volvió a ampliar la ventaja del conjunto de la MLS tres minutos después.

Ya en el descuento, el argentino José Paradela (Cruz Azul) anotó el definitivo 4-3.

Con la victoria de este miércoles, la MLS encadenó su segundo triunfo consecutivo sobre la Liga MX en el 'All-Star' y sumó su cuarta victoria en los cinco partidos disputados desde que se estableció este formato.

El 'All-Star' tuvo la ausencia destacada de Lionel Messi, del Inter Miami, excusado después de haber disputado la final del Mundial con Argentina.

Es el segundo año consecutivo que Messi se pierde el 'All-Star' pese a estar convocado, pero su ausencia en la edición de 2025 le costó una sanción de un partido.