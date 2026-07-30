Mauricio y “Amiguito” Sosa anotan en goleada del Palmeiras

Palmeiras estiró su ventaja en el Brasileirão con su triunfo por 4-0 sobre Vitória y el empate de su escolta, el Flamengo, en casa del Inter de Porto Alegre.

El Verdão saltó al césped conociendo la igualdad 1-1 del Fla y aprovechó para aumentar su diferencia de puntos, en un partido marcado por la polémica.

Los locales se quedaron con nueve jugadores en apenas tres minutos, en la primera mitad, tras pedir desde el VAR al árbitro que revisaran las jugadas. Primero, expulsó al defensa Cacá por una entrada al colombiano Jhon Arias.

Tras confirmarse la expulsión, Luan Candido hizo una señal de “robo” hacia el colegiado, que inicialmente no vio pero al ser avisado desde la sala del VAR revisó las imágenes y también expulsó al defensa.

Contra 9 jugadores, el Palmeiras no tuvo problemas y sentenció en el descuento de la primera mitad, con un gol del brasileño-paraguayo Mauricio Prado y otro de Fabiano Souza en propia portería, tras un disparo de Ramón Sosa.

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Gol do Palmeiras! Maurício abre o placar diante do Vitória no Barradão. pic.twitter.com/s5uXXcMz02 — ge (@geglobo) July 30, 2026

En la segunda etapa, Jhon Arias, tras una gran jugada individual, y el paraguayo Ramón Sosa, de tiro libre, completaron la goleada.

“Para nosotros era importante vencer, en un campo complicado. Sabíamos que teníamos que venir aquí y lograr los tres puntos, y continuar firmes en el liderato”, dijo Jhon Arias tras el partido.

Flamengo vuelve a pinchar

En el Beira Río, el Fla cosechó su segundo empate consecutivo al igualar 1-1 con el Inter. Los locales fueron mejores durante todo el partido y se adelantaron en el minuto 27 con un tanto de Vitinho, pero el Fla igualó en el 79’ mediante Samuel Lino.

El técnico flamenguista, el portugués Leo Jardim, admitió que su equipo no está en el mejor momento. “Los resultados preocupan, sí. Sabemos que todo lo que no sea una victoria, para este grupo, tiene un peso... No podemos perder puntos para no dejar que nuestro rival abra distancia, porque nuestro objetivo es revalidar el título”, declaró.

El Fla quedó a ocho puntos del Palmeiras, aunque tiene un partido menos, mientras que el Inter abandona la zona de descenso, aunque igualado a puntos con su eterno rival, el Gremio, primer equipo en dicho sector.

Sin goles

En Río de Janeiro, el portero Ronaldo evitó la victoria del Fluminense contra el Bahía, en un duelo que terminó 0-0 en el que los locales tuvieron numerosas oportunidades pero no acertaron.

Fue el tercer empate seguido del Flu tras el parón por el Mundial 2026 y sigue cuarto a 13 puntos del Palmeiras. El Bahía, mientras tanto, es quinto, a dos puntos del Flu.

Sale del descenso

En la lucha para evitar el descenso, el Mirassol logró una importante victoria en casa 2-1 sobre el Remo, con dos goles tras dos saques de esquina obra de Marllon (en propia portería) y João Victor, uno en cada mitad.

“Estos tres puntos eran muy importantes para dar un alivio y salir de la zona de descenso. El profesor Guanaes nos pasó que ellos juegan muy al contraataque y conseguimos cerrar bien para que no se infiltrasen”, dijo el autor del gol de la victoria, João Victor.

Con el triunfo, el Mirassol sale del descenso por primera vez tras más de tres meses y deja al Remo penúltimo, pero a un punto de la salvación.