Fútbol Internacional
30 de julio de 2026 a la - 12:10

Oceanía estudiará la propuesta de la FIFA en la reunión de su Ejecutivo en agosto

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Madrid, 30 jul (EFE).- La Confederación de Fútbol de Oceanía (OFC) estudiará la propuesta de la FIFA de crear la filial FIFA Forward Enterprise para comercializar sus eventos en la reunión de su Comité Ejecutivo el próximo mes de agosto.

Por EFE

La OFC hizo público un comunicado este jueves en el que invitó a sus asociaciones a estudiar el proyecto y participar en el proceso de consultas iniciado el pasado día 28 por la FIFA, que en esa fecha confirmó su idea con el objetivo de impulsar proyectos de desarrollo a largo plazo

"La OFC mantiene su compromiso de colaborar de manera constructiva con sus Asociaciones Miembro, la FIFA, las demás confederaciones y otros actores del fútbol a lo largo de todo el proceso de consulta, y en apoyo al desarrollo continuo del fútbol en Oceanía y a nivel global", afirmó el organismo que engloba a 11 de las 211 federaciones que forman la FIFA.