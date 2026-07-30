Oceanía estudiará la propuesta de la FIFA en la reunión de su Ejecutivo en agosto

La OFC hizo público un comunicado este jueves en el que invitó a sus asociaciones a estudiar el proyecto y participar en el proceso de consultas iniciado el pasado día 28 por la FIFA, que en esa fecha confirmó su idea con el objetivo de impulsar proyectos de desarrollo a largo plazo

"La OFC mantiene su compromiso de colaborar de manera constructiva con sus Asociaciones Miembro, la FIFA, las demás confederaciones y otros actores del fútbol a lo largo de todo el proceso de consulta, y en apoyo al desarrollo continuo del fútbol en Oceanía y a nivel global", afirmó el organismo que engloba a 11 de las 211 federaciones que forman la FIFA.