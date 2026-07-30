Preguntas y respuestas de la FIFA ante la creación de la filial FIFA Forward Enterprise

.1. FIFA Forward Enterprise (FFE) sería una filial propiedad de la FIFA y controlada por ella, que consolidaría los derechos comerciales y las operaciones de eventos de la FIFA.

.2. Gestionaría los derechos comerciales y las operaciones de eventos de la FIFA, abarcando todas las competiciones propiedad de la misma, así como el patrocinio, la retransmisión, las licencias y los proyectos futuros.

Su mandato sería aumentar el valor de estas propiedades en beneficio de las 211 asociaciones miembro y a medida que aumenten estos ingresos también se incrementarán las distribuciones a estas.

.3. Los ingresos que genere FFE se destinarían a la FIFA y a sus federaciones asociadas para reinvertirlos en el deporte por medio del programa FIFA Forward.

.4. La financiación del programa FIFA Forward aumentaría de 8 millones de dólares por asociación nacional el ciclo 2023-2026 a 20 millones$ en el ciclo 2027-2030, lo que suma un total de más de 4.000 millones de dólares en las 211 asociaciones. Este incremento se financiaría con los ingresos comerciales adicionales que se prevé que genere el programa FFE.

.5. El Programa FIFA Fast Forward (FFFP) sería una nueva opción dentro de FIFA Forward, que permitiría a cada asociación acceder a 20 millones de dólares adicionales en financiación durante el periodo 2027-2030, además de los 20 millones$ por ciclo que ya recibiría.

Esto elevaría la financiación potencial para las asociaciones participantes a 40 millones$ antes del Mundial de 2030.

Para el ciclo 2031-2034 la partida del programa FIFA Forward será de 22 millones$ y para el periodo 2035-2038 de 24 millones, para sumar un total de 86 millones$ con ambos durante un periodo de 12 años.

.6. FIFA Forward Enterprise (FFE) planea una captación inicial de capital de hasta 4.200 millones$, con una valoración inicial de 20.000 millones$, mediante la selección cuidadosa de inversores a largo plazo que adquirirían las participaciones minoritarias.

Estos inversores actuarían como socios minoritarios a largo plazo.

La FIFA mantendría el control exclusivo de FFE a través de su representación mayoritaria en el Consejo de Administración.

.7. Los inversores no tendrían representación en el Consejo de la FIFA, ni voto en el Congreso de la FIFA, ni participación alguna en las decisiones sobre asuntos como el formato, la frecuencia, la expansión de la Copa Mundial de la FIFA o cualquier otro asunto deportivo o regulatorio.

Tendrían una participación en la propia FFE, que podrían vender durante futuros procesos de licitación supervisados ​​por la FIFA.

.8. Las federaciones miembro no recibirán participaciones en FFE.

La financiación propuesta proviene de los programas FIFA Forward y FFFP, no de una asignación de capital. Los proyectos están sujetos a aprobación, auditoría e informes.

.9. La financiación de los fondos adicionales de FFFP provendría de la venta de una participación minoritaria, sin control alguno, en FFE a un grupo geográficamente diversificado de inversores a largo plazo. Estos inversores serían seleccionados según criterios estratégicos, de gobernanza y a largo plazo bien definidos, mediante un proceso liderado por JP Morgan en colaboración con la administración de la FIFA

10. La propuesta no establece un rol futuro ni un paquete de compensación para ninguna persona en particular. FFE contaría con un equipo directivo y una junta directiva propios. Ninguno de estos puestos se ha cubierto aún. Si el proyecto recibe el apoyo y la aprobación de la mayoría de las federaciones mundiales y del Consejo de la FIFA, se llevará a cabo el proceso correspondiente para cubrir dichos puestos.