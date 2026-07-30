"¿Sabés cómo voy?": Uruguay comienza a anunciar la llegada de Diego Forlán

En el comienzo del cortometraje, un periodista pregunta al mejor jugador del Mundial de 2010: "¿Y si te llaman? ¿Vas o no?". Ante este responde: "¿Cómo? ¿Sabés cómo voy?".

Luego repasa diferentes momentos de Forlán defendiendo a la Celeste, entre los que aparecen el título en la Copa América 2011, su primer gol en una Copa del Mundo y también los que anotó en Sudáfrica.

Forlán se convertirá en nuevo seleccionador de la sub-20 y trabajará con la absoluta de manera interina tras la salida del argentino Marcelo Bielsa.

De acuerdo con esto, estará al mando de Uruguay en los seis amistosos de fecha FIFA que se jugarán hasta que se designe al nuevo seleccionador y liderará el proceso de la sub-20, que en enero del próximo año buscará en el sudamericano de la categoría sellar el boleto al Mundial de Azerbaiyán y Uzbekistán.

Nacido en Montevideo en mayo de 1979, Forlán es dueño de una extensa carrera que incluyó clubes como los españoles Villarreal y Atlético de Madrid, el Manchester United inglés, el Independiente argentino o el Inter de Milán italiano.

El palmarés del uruguayo en sus diferentes equipos incluye la Premier League y la FA Cup de Inglaterra, la Copa Intertoto, la Liga Europa y la Supercopa, entre otros campeonatos.

También tuvo un destacado paso por la selección de Uruguay, con la que disputó los Mundiales de Corea y Japón 2002, Sudáfrica 2010, en el que obtuvo el Balón de Oro, y de Brasil 2014.

Además, jugó tres ediciones de la Copa América y ganó la de Argentina 2011, en la que convirtió dos tantos en la final ante Paraguay.

Entre otros galardones obtenidos, Forlán conquistó el Trofeo Pichichi de la liga española en la temporada 2008-2009, la Bota de Oro de la UEFA y del Trofeo EFE en 2005.

Como entrenador, 'Cachavacha' dirigió a Peñarol en once encuentros en 2020 y a Atenas de la Segunda División en doce partidos en el año 2021.