Show de Son Heung-min y presencia paraguaya: Las estrellas de la MLS se imponen a la Liga MX en un partidazo

El surcoreano Son Heung-min se vistió de héroe y fue la gran figura este miércoles en la victoria por 4-3 del combinado de la Major League Soccer (MLS) sobre el equipo de la Liga MX en el tradicional Partido de las Estrellas, un encuentro que volvió a sufrir la sensible ausencia de Lionel Messi.

El astro argentino, gran imán de taquilla del certamen, apenas se reincorporó a los entrenamientos del Inter Miami este miércoles tras gozar de 10 días de descanso, luego de la dolorosa derrota sufrida con la selección albiceleste en la final del Mundial 2026 disputada el pasado 19 de julio.

El show del surcoreano y sabor guaraní en Charlotte

Ante un colmado estadio en Charlotte (Carolina del Norte), los espectadores disfrutaron de una rutilante actuación de Son Heung-min durante la primera media hora de juego. El delantero, flamante figura del Los Angeles FC, destrabó el encuentro al despacharse con un doblete furioso en apenas tres minutos, anotando los goles de la MLS a los 20′ y 23′.

El espectáculo contó además con presencia paraguaya sobre el césped. Por el lado del combinado mexicano, dirigido por el argentino Antonio Mohamed, el delantero Robert Morales arrancó como titular y disputó todo el primer tiempo. En tanto, en el bando de la MLS, el volante Andrés Cubas sumó minutos importantes al ingresar desde el minuto 63 de la complementaria para colaborar en la contención del mediocampo.

Lluvia de goles y dominio norteamericano

Con la salida de Son al banco de suplentes, la maquinaria ofensiva de la MLS no se detuvo. El danés Philip Zinckernagel (42′) y el brasileño Evander (58′) ampliaron la ventaja para los locales.

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Por su parte, el equipo de la Liga MX dio batalla y descontó a través del colombiano Luis Gabriel Rey (9′), el venezolano Salomón Rondón (55′) y el argentino José Paradela sobre la hora (90+1′), cifras que decretaron el definitivo y emocionante 4-3.

Con este nuevo triunfo, la MLS hilvanó su segunda victoria consecutiva en este duelo anual y estiró a 4-1 su ventaja en el historial general frente al representativo del fútbol mexicano.

Alineaciones

MLS: Matt Freese (Brian Schwake, 35′; Maxime Crépeau, 63′) – Steven Moreira (Andy Najar, 35′; Richie Laryea, 72′), Lucas Herrington (Jackson Ragen, 46′), Tim Ream (Daniel Munie, 46′), Anthony Markanich (Max Arfsten, 46′) – Yannick Bright (Ashley Westwood, 35′; Andrés Cubas, 63′), Carles Gil (Pep Biel, 35′; Thomas Müller, 63′), Hany Mukhtar (Evander, 46′) – Philip Zinckernagel (Anders Dreyer, 46′), Julian Hall (Sam Surridge, 35′; Petar Musa, 72′) y Son Heung-min (Guilherme, 35′; Zavier Gozo, 63′). D.T.: Dean Smith.

Liga MX: Carlos Acevedo (Carlos Moreno, 46′) – Jesús Garza (Israel Reyes, 46′), Willer Ditta (Federico Pereira, 46′), Bruno Méndez (Nathan Silva, 46′), Jesús Gallardo (Omar Campos, 46′) – Erik Lira (Fernando Gorriarán, 46′), Elías Montiel (Franco Romero, 46′), Luis Gabriel Rey (Iker Fimbres, 35′; Javier Ruiz, 57′) – Juan Brunetta (José Paradela, 46′), Robert Morales (Salomón Rondón, 46′) y Alexéi Domínguez (Carlos Rodríguez, 46′). D.T.: Antonio Mohamed.