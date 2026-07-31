Con Hugo Broos, ya son 17 los técnicos que no siguen en sus selecciones tras el Mundial

El adiós de Broos, que ya se rumoreó cuando el torneo aún estaba en plena disputa y que la propia Federación Sudafricana de Fútbol saltó a desmentir, se hizo oficial en esta jornada y elevó a 17 el número de seleccionadores que no seguirán -de forma voluntaria o forzosa- en sus respectivos banquillos tras la cita concluida el 19 de julio con la victoria de España sobre Argentina (1-0).

La relación de entrenadores 'caídos' durante el Mundial la abrió el francotunecino Sabri Lamouchi, relegado del cargo tras su primer partido en el Mundial, después de perder por 5-1 contra Suecia, el 15 de junio.

El checo Miroslav Koubek, el escocés Steve Clarke, el surcoreano Hong Myung-bo y el argentino Marcelo Bielsa, seleccionador de Uruguay, renunciaron después de que sus selecciones no pasasen de la fase de grupos.

El argentino Sebastián Beccacece, técnico de Ecuador, el neerlandés Ronald Koeman y el alemán Julian Nagelsmann lo hicieron por no superar los dieciseisavos de final.

Y el mexicano Javier Aguirre, cuyo relevo al frente del 'Tri' por el exfutbolista Rafa Márquez ya se conocía meses atrás; el portugués Carlos Queiroz (Ghana) y el español Roberto Martínez (Portugal), tras los octavos.

En el caso del marroquí Jamal Sellami, seleccionador de Jordania, la Federación rescindió su contrato, aparentemente tras algún acuerdo amistoso, después de la eliminación del equipo en la fase de grupos, mientras que el croata Zlatko Dalic dejó el equipo después de caer en dieciseisavos ante Portugal.

El senegalés Pape Thiaw fue destituido cuando su selección quedó fuera en dieciseisavos de final contra Bélgica, después de haber ido ganando por 0-2 un encuentro que abrió un fuerte debate en el país sobre la gestión del banquillo.

Didier Deschamps no pudo despedirse de sus 14 exitosos años al frente del banquillo de 'Les Bleus' por la puerta grande, ya que Francia, a la que hizo campeona en 2018 y subcampeona en 2022, finalizó cuarta tras un endiablado partido contra Inglaterra (6-4, tras un 4-0 de 'Los Tres Leones' en el primer tiempo).

El último de la lista, antes de Broos, fue el belga Rudi García, quien anunció que no renovaría su contrato -que expira este viernes-, dejando así la selección tras dieciocho meses que culminaron con Bélgica entre los ocho mejores equipos del Mundial 2026.

La lista de entrenadores que no continúan al frente de sus selecciones es la siguiente: