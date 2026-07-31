El Cienciano recibe a la U en el Clausura tras destronar al Lanús en la Sudamericana

Los cusqueños llegarán al encuentro, que se jugará en los 3.400 de altitud de la ciudad sureña del Cusco, con el ánimo a tope tras haber goleado el pasado miércoles por 4-0 al vigente campeón de la Sudamericana, con lo que avanzaron a los octavos de final del torneo continental, en el que se encontrarán con el Botafogo.

Al frente tendrán a un Universitario en buena forma, tras haber ganado en las dos primeras jornadas, y potenciado con el aporte goleador del ítalo-peruano Gianluca Lapadula y el repatriado creativo Piero Quispe, quien volvió esta semana al equipo tras jugar en los últimos años en México y Australia.

El choque entre el Cienciano, el único club peruano campeón internacional al ganar la Copa Sudamericana en 2003, y la U, que es el vigente tricampeón nacional, cerrará la disputa de la tercera fecha del Clausura, que se abrirá este viernes con el partido entre Chankas y Comerciantes Unidos.

El sábado se enfrentarán Cajamarca con Sport Huancayo, Atlético Grau con Sport Boys, Cusco con UTC y Alianza Lima con Alianza Atlético.

Los aliancistas, que ganaron Torneo Apertura disputado en la primera mitad del año, buscarán recuperar el paso tras haber empatado 2-2 la semana pasada con el Comerciantes Unidos.

El domingo también se disputarán los encuentros entre Sporting Cristal, que esta semana fue eliminado de la Sudamericana por el Bragantino brasileño, y Juan Pablo II, ADT con Deportivo Garcilaso y CD Moquegua con Melgar, el otro líder del Clausura, al tener también seis unidades.