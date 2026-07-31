Fútbol Internacional
31 de julio de 2026 a la - 09:48

Franco Baresi, leyenda del Milan que enfrentó y venció a Olimpia en la Intercontinental 1990

Franco Baresi y Jorge Guash en el sorteo previo al partido.
Franco Baresi y Jorge Guash en el sorteo previo al partido.

El histórico capitán del AC Milan y de la selección italiana falleció a los 66 años. Su único cruce oficial frente a un equipo paraguayo se dio en aquella recordada final en Tokio ante el Franjeado.

Por ABC Color

El mundo del fútbol despide a uno de los defensores más grandes de todos los tiempos. Franco Baresi, emblema absoluto del AC Milan y de la selección de Italia, falleció dejando un legado imborrable en la historia.

El nombre de Baresi estará por siempre ligado a una de las citas internacionales más importantes de la historia del fútbol paraguayo: la final de la Copa Intercontinental de 1990.

Aquel 9 de diciembre de 1990, en el Estadio Nacional de Tokio, Japón, Baresi cumplió ejerció como el capitán y líder indiscutible de la defensa del formidable AC Milan dirigido tácticamente por Arrigo Sacchi.

Aquella jornada, el conjunto rossonero se impuso por 3-0 ante Olimpia, gracias a los tantos de Giovanni Stroppa y un doblete de Frank Rijkaard.

Lea más: El Milan rememora la Copa Intercontinental 1990 ganada a Olimpia

El Decano, dirigido por Luis Cubilla, formó con: Ever Hugo Almeida; Virginio Cáceres , Remigio Fernández, Mario César Ramírez y Silvio Suárez; Fermín Balbuena, Adolfo Jara Heyn, Jorge Guasch y Luis Alberto Monzón; Adriano Samaniego y Raúl Vicente Amarilla. Ingresaron Herib Chamas y Cristóbal Cubilla.

Franco Baresi festeja con la Copa Intercontinental la victoria ante Olimpia en 1990.
Franco Baresi festeja con la Copa Intercontinental la victoria ante Olimpia en 1990.

Por su parte, Arrigo Sacchi alineó a Giovanni Galli; Mauro Tassotti, Franco Baresi, Alessandro Costacurta y Paolo Maldini; Roberto Donadoni, Frank Rijkaard, Angelo Carbone y Giovanni Stroppa; Marco Van Basten y Ruud Gullit. Tuvieron minutos Filippo Galli y Gianluca Gaudenzi.

Aquel duelo, en tierras asiáticas, representó el único partido oficial que Baresi disputó en su carrera frente a un equipo paraguayo.

El delantero de Olimpia, Raúl Vicente Amarilla, saca un remate a portería ante la presencia del capitán italiano Franco Baresi. El otro central rossonero, Alessandro Costacurta, acompaña la imagen.
El delantero de Olimpia, Raúl Vicente Amarilla, saca un remate a portería ante la presencia del capitán italiano Franco Baresi. El otro central rossonero, Alessandro Costacurta, acompaña la imagen.

Sin cruce en selecciones

En el plano de selecciones, el legendario líbero nunca llegó a enfrentarse a la Albirroja. Durante su exitoso ciclo con la Azzurra (1982-1994), las selecciones absolutas de Italia y Paraguay no coincidieron en el calendario.

El historial general entre ambos países es sumamente acotado y se divide en cruces ajenos a la etapa activa de Baresi. El antecedente previo en el Mundial de Brasil 1950 (triunfo italiano por 2-0), el amistoso de 1998 (victoria europea por 3-1) y el recordado empate 1-1 en la fase de grupos del Mundial de Sudáfrica 2010.