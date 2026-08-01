El Betis de Pellegrini cerrará su pretemporada ante el Inter de Milán el 15 de agosto

Este encuentro será la última prueba del equipo que entrena el chileno Manuel Pellegrini antes del primer partido oficial de la temporada, que está fijado ante la Real Sociedad en el estadio La Cartuja el viernes 21 de agosto (21.00 horas) y que corresponde a la segunda jornada de LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español), recordó el club sevillano en un comunicado.

El encuentro ante el Inter de Milán se ha acordado al no disputar el Betis en ese fin de semana su partido de la primera jornada de LaLiga en el campo del Valencia, atrasado hasta el martes 25 de agosto (21.00 horas) y que modificó su horario debido a que el club andaluz era uno de los implicados en la modificación de los calendarios por participación de jugadores en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.