El Leipzig prescinde de Diomande en amistoso y en Alemania se habla de una marcha próxima

"Si no juega es que se va" era la frase que se repetía en el pequeño grupo de periodistas que cubría el amistoso que era más bien un partido de entrenamiento.

La marcha de Diomande es un secreto a voces desde hace días, mientras los clubes avanzaban presuntamente en la negociación de las modalidades del traspaso.

Según informaciones de prensa, el Leipzig rechazó una primera oferta de 100 millones de euros, ante lo que el equipo blanco habría presentado una oferta mejorada estimada entre 155 y 120 millones de euros.

Otra variante que analizan algunos medios es que se incluya en el acuerdo la cesión de algún jugador del Madrid al Leipzig y se ha citado el nombre del argentino Franco Mastantuono, aunque esto se considera menos probable.

De momento, la pregunta es si Diomande viajará con el equipo a la concentración de pretemporada en Austria. De no hacerlo, sería un signo más que se agregaría a su ausencia en el partido de hoy y a sus entrenamientos en solitario y no con el grupo desde su regreso a Leipzig tras el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Esto último ha sido interpretado como una señal de que el Leipzig quiere evitar una lesión de última hora que podría dañar la operación millonaria.