Cancillería oficialmente rechaza dichos de Lula y exige devolución de cañones, trofeos y documentos

El Gobierno de la República del Paraguay, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, rompió finalmente el cuestionado silencio diplomático que mantenía y remitió una nota oficial a su par de la República Federativa del Brasil.

El documento, firmado por el canciller Rubén Ramírez Lezcano y fechado este 31 de julio, demuestra el rechazo formal y el “desagrado” del Estado paraguayo ante las polémicas declaraciones del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, sobre episodios de la Guerra de la Triple Alianza.

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La reacción oficial llega luego de intensas jornadas de debate a nivel local, donde incluso el vicepresidente de la República, Pedro Alliana, había advertido que el Estado no podía llamarse a silencio.

Asimismo, el Congreso Nacional ya había emitido declaraciones parlamentarias de repudio y propuesto medidas extremas como la declaración de un día de luto nacional, presionando al Ejecutivo a abandonar la postura pasiva.

Tras esta tensión diplomática el embajador brasileño en Asunción intentó matizar la situación y alegó que los dichos de Lula fueron “sacados de contexto”.

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El rechazo a la distorsión de la historia

La nota diplomática dirigida al ministro de Estado de Relaciones Exteriores del Brasil, Mauro Vieira, manifiesta que la postura paraguaya surge tras un “mesurado y sereno análisis”. El texto oficial señala que el Gobierno rechaza los términos de Lula da Silva por presentar los trágicos hechos de la contienda de manera distorsionada.

“Los acontecimientos que marcaron profundamente la historia de nuestros pueblos deben ser abordados con responsabilidad y espíritu de reconciliación, sobre la base del respeto recíproco”, reza parte del escrito enviado a Brasilia.

Paraguay exige la devolución de cañones y archivos

La Cancillería aprovechó el documento para exigir, como una forma real de reparación y cierre de heridas entre ambas naciones, la devolución de piezas de incalculable valor histórico y militar que permanecen en el vecino país como trofeos de guerra.

El pedido paraguayo exige la entrega inmediata de:

El histórico Cañón Cristiano , fundido con las campanas de las iglesias paraguayas durante la guerra.

El Cañón Presidente López .

Los demás trofeos de guerra en posesión brasileña.

Copias completas de todos los documentos históricos y archivos sobre la Guerra de la Triple Alianza que obran en los registros oficiales del Brasil.

El respaldo total del Congreso

El canciller Ramírez Lezcano también se encargó de demostrarle al Gobierno de Brasil que este reclamo es una causa nacional que une a los tres poderes del Estado.

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Adjunto a la nota diplomática, la Cancillería envió copias certificadas de los pronunciamientos del Poder Legislativo paraguayo como la Declaración N.º 1836 de la Cámara de Diputados y la Declaración N.º 521 de la Cámara de Senadores, los cuales respaldan el repudio generalizado.

El Gobierno paraguayo concluye señalando que este delicado planteamiento debe ser encauzado con madurez a través de los canales diplomáticos. En ese sentido, espera un diálogo franco que demuestre si Brasil tiene una verdadera voluntad política de reparación con nuestro país.