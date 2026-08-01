El mundialista Roberto Alvarado da a Chivas el empate con Puebla en el Apertura

En el inicio de la tercera jornada, el Puebla tomó ventaja con un gol de Eduardo Mustre, y las Chivas del entrenador argentino Gabriel Milito empataron con la diana de Alvarado.

El Guadalajara comenzó encima de su rival y pronto comenzó a crear peligro.

En el minuto 3, Armando González remató por encima de la portería, en el 4 falló con un golpe de cabeza, en una gran jugada del guardameta Ricardo Gutiérrez; y en el 8 estrelló la pelota en el palo.

Cuando más cómodo parecía el cuadro de Milito, el uruguayo Emiliano Gómez le ganó la carrera a Luis Romo, avanzó por la banda izquierda y remató a puerta; el balón le rebotó al portero Raúl Rangel y quedó en los pies de Mustre, letal con el gol de pierna izquierda.

Después del gol, Chivas, que tuvieron la posesión de la pelota 69-31 a su favor, continuaron con el asedio, pero sin contundencia.

Bajo la lluvia, en la segunda mitad el Guadalajara mantuvo el dominio, aunque siguió con mala puntería.

Alvarado incrustó la pelota en el travesaño en el 54 y remató por fuera en el 63, pero segundos después, se hizo de un balón en un tiro de esquina y de zurda lo puso en la red, el 1-1.

Guadalajara cerró mejor; Puebla defendió bien y quedó firmado el armisticio.

Puebla subió al sexto lugar con un triunfo, un empate, un revés y cuatro puntos, misma cantidad que Chivas, séptimo de la clasificación.

La segunda fecha del Apertura continuará este viernes más tarde cuando el líder Tijuana visitará al San Luis y los Pumas UNAM al Juárez FC.

El sábado Querétaro recibirá a los Tigres UANL, Atlas al Monterrey, León al Pachuca y Cruz Azul al Atlante, mientras que el domingo la jornada terminará con los partidos América-Santos Laguna y Toluca-Necaxa.