Sportivo Luqueño goleó y logró su segunda victoria en Moscú

La gran figura ofensiva del conjunto auriazul fue Mathías Martínez, quien marcó tres goles, al igual que Lucas Ponzetti.
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También se hicieron presentes en el marcador Néstor Medina, Valentín Benítez, Thiago Barrios, Billyvardo Velezmoro y Milciades Medina, este último con un doblete. Completaron la goleada Yoao Rolón y Alexandro Luraschi, con un tanto cada uno.
Con este resultado, el elenco paraguayo ratificó su buen momento en el certamen internacional y se mantiene como uno de los protagonistas del torneo.
El próximo desafío de Sportivo Luqueño será este sábado 1 de agosto, cuando enfrente al Lokomotiv de Rusia desde las 08:00, hora paraguaya.
Síntesis
Sportivo Luqueño 18-BetVam (Bulgaria) 2
Estadio: Arena Moscú, Rusia. Primer árbitro: Mohammadhossein Mardani (Irán). Segundo árbitro: Hesam Arab (Irán). Tercer árbitro: Viktor Listratov (Rusia). Cronometrador: Aleksei Ivanov (Rusia).
Sportivo Luqueño: Iniciantes: Yoao Rolón; Diogo Catarino, Néstor Medina, Sixto Cantero y Thiago Barrios. Alternantes: Enrique Sánchez, Alexandro Luraschi, Billyvardo Velezmoro, Valentín Benítez, Mathías Martínez, Milciades Medina y Lucas Ponzetti. D.T.: Carlos Borja.
BetVam: Iniciantes: Burak Durmaz; Faisal Almanaye, Bozhidar Blagoev, Filip Filipov y Stanislav Suslov. Alternantes: Borislav Bozhilov, Andreas Stankov, Chavdar Petrov, Ivaylo Trendafilov, Metodi Lazarov y Vladimir Velidolski. D.T.: Filip Filipov.
Goles: 7’ y 9’ Néstor Medina, 8’ y 27’ Thiago Barrios, 9’ Yoao Rolón, 11’, 23’ y 30’ Mathías Martínez, 11’ y 22’ Valentín Benítez, 16’, 34’ y 35’ Lucas Ponzetti, 16’ y 39’ Milciades Medina, 19 y 34’ Billyvardo Velezmoro y 33’ Alexandro Luraschi (SL); 19’ y 21’ Faisal Almanaye (B). Amonestado: 33’ Néstor Medina (SL). Expulsado: 29’ Bozhidar Blagoev (B).