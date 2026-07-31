Polideportivo
31 de julio de 2026 a la - 21:48

Sportivo Luqueño goleó y logró su segunda victoria en Moscú

Sportivo Luqueño consumó su segundo triunfo consecutivo en Moscú.
Sportivo Luqueño consumó su segundo triunfo consecutivo en Moscú.

Sportivo Luqueño consiguió su segunda victoria consecutiva en la Moscow International Beach Soccer Cup al golear por un contundente 18-2 al BetVam de Bulgaria, en un encuentro disputado en la capital rusa.

Por ABC Color

La gran figura ofensiva del conjunto auriazul fue Mathías Martínez, quien marcó tres goles, al igual que Lucas Ponzetti.

Lea más: Estreno triunfal del Sportivo Luqueño en Rusia

También se hicieron presentes en el marcador Néstor Medina, Valentín Benítez, Thiago Barrios, Billyvardo Velezmoro y Milciades Medina, este último con un doblete. Completaron la goleada Yoao Rolón y Alexandro Luraschi, con un tanto cada uno.

Con este resultado, el elenco paraguayo ratificó su buen momento en el certamen internacional y se mantiene como uno de los protagonistas del torneo.

El próximo desafío de Sportivo Luqueño será este sábado 1 de agosto, cuando enfrente al Lokomotiv de Rusia desde las 08:00, hora paraguaya.

Síntesis

Sportivo Luqueño 18-BetVam (Bulgaria) 2

Estadio: Arena Moscú, Rusia. Primer árbitro: Mohammadhossein Mardani (Irán). Segundo árbitro: Hesam Arab (Irán). Tercer árbitro: Viktor Listratov (Rusia). Cronometrador: Aleksei Ivanov (Rusia).

Sportivo LuqueñoIniciantes: Yoao Rolón; Diogo Catarino, Néstor Medina, Sixto Cantero y Thiago Barrios. Alternantes: Enrique Sánchez, Alexandro Luraschi, Billyvardo Velezmoro, Valentín Benítez, Mathías Martínez, Milciades Medina y Lucas Ponzetti. D.T.: Carlos Borja.

BetVamIniciantes: Burak Durmaz; Faisal Almanaye, Bozhidar Blagoev, Filip Filipov y Stanislav Suslov. Alternantes: Borislav Bozhilov, Andreas Stankov, Chavdar Petrov, Ivaylo Trendafilov, Metodi Lazarov y Vladimir Velidolski. D.T.: Filip Filipov.

Goles: 7’ y 9’ Néstor Medina, 8’ y 27’ Thiago Barrios, 9’ Yoao Rolón, 11’, 23’ y 30’ Mathías Martínez, 11’ y 22’ Valentín Benítez, 16’, 34’ y 35’ Lucas Ponzetti, 16’ y 39’ Milciades Medina, 19 y 34’ Billyvardo Velezmoro y 33’ Alexandro Luraschi (SL); 19’ y 21’ Faisal Almanaye (B). Amonestado: 33’ Néstor Medina (SL). Expulsado: 29’ Bozhidar Blagoev (B).