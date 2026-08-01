El Tijuana empata sin goles con San Luis y ratifica su liderato en el Apertura mexicano

En un duelo en el que ambos cuadros desperdiciaron oportunidades ofensivas, Tijuana mantuvo el invicto, con dos victorias, un empate y siete puntos que confirmaron al equipo en la parte alta de clasificación, una unidad encima de Pumas UNAM, Cruz Azul, Atlas y Necaxa.

También este viernes, los Pumas sumaron su segundo triunfo al golear por 1-5 al Juárez FC.

El brasileño Juninho convirtió tres veces para empatar en el liderato de los anotadores y encabezar la goleada, concluida con anotaciones del paraguayo Robert Morales y de Guillermo Martínez; en tanto el panameño José Luis Rodríguez descontó por los locales.

Pumas dominó en la primera mitad y pronto lo reflejó en el marcador. Juninho convirtió un penalti en el minuto 18 y anotó de derecha en el 22 a pase de Morales, quien en el 40 hizo el 0-3 con un cabezazo, con asistencia de Uriel Antuna.

Rodríguez descontó en el 45+4, a pase de Jairo Torres, pero en la segunda mitad, otra vez los Pumas fueron mejores y en el 48 aumentaron la ventaja con un remate de diestra, otra vez con pase de Morales.

Los visitantes siguieron adelante y en el 83 anotaron el quinto tanto con un golpe de derecha de Martínez, a pase del panameño Adalberto Carrasquilla.

Un par de horas antes, el mundialista Roberto Alvarado convirtió su segundo gol del campeonato para darle a las Chivas de Guadalajara un empate 1-1 con el Puebla.

Puebla tomó ventaja con un gol de Eduardo Mustre, y las Chivas del entrenador argentino Gabriel Milito empataron con la diana de Alvarado.

Mañana, en la continuación de la segunda jornada, Querétaro recibirá a los Tigres UANL, Atlas al Monterrey, León al Pachuca y Cruz Azul al Atlante.

El domingo, América enfrentará al Santos Laguna y Toluca al Necaxa.