Video: Robert Morales anota en la goleada del Pumas

Un inspirado Juninho Vieira firmó este viernes tres goles en el holgado triunfo por 5-1 que los Pumas lograron como visitantes frente al Juárez, en el arranque de la tercera fecha del torneo Apertura 2026 del fútbol mexicano.

Lea más: Conmebol dice que “primero está el fútbol” y consultará con sus 10 socios el plan de FIFA

En el estadio Olímpico Benito Juárez, los Pumas de la Universidad Nacional llegaron a seis puntos y se colocaron en segundo lugar en su primer torneo bajo el mando del entrenador argentino Esteban Solari.

Los Bravos de Juárez, dirigidos por el portugués Pedro Caixinha, sufrieron su tercera derrota y se quedaron sumidos en el fondo de la clasificación sin unidades. Además, ostentan la peor defensa con siete goles en contra. En los minutos finales, la afición local abandonó el estadio con el grito reiterado: “¡Fuera Caixinha!”.

Juninho comenzó a lucir su puntería con un par de goles en un lapso de cuatro minutos: marcó el 1-0 de penal, al 18’, y el 2-0 lo definió en el área con asistencia del paraguayo Robert Osmar Morales, al 22’.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“La Pantera” Morales se encargó de hacer el 3-0 con un remate de cabeza, al 40’.

Gran jugada de Antuna que le pone medio gol a Robert Morales 🔥🐾#SiemprePumas pic.twitter.com/ulSDQ0WDwY — PUMAS (@PumasMX) August 1, 2026

Los Bravos intentaron meterse a la pelea antes del descanso. Al 45’+4, el panameño José Luis Rodríguez acortó con el 3-1 tras una jugada individual.

La sociedad entre Juninho y Morales volvió a dar resultado al 48’. El paraguayo habilitó en el área al brasileño, quien sentenció el 4-1 tras eludir al portero.

En el pasado torneo Clausura, Juninho y Morales fueron los mejores anotadores de los Pumas y brillaron en la liga con ocho y nueve goles, respectivamente.

Guillermo Martínez, el tercer centro delantero de los felinos, ingresó de cambio al 76’ y siete minutos después cerró la cuenta con el 5-1, con pase del panameño Adalberto Carrasquilla, otro jugador de relevo.