Amputarán la pierna izquierda al exfutbolista colombiano Eduardo Emilio Vilarete

Angélica Vilarete, una de las hijas del exdelantero de la selección colombiana, afirmó al portal Gol Caracol que su padre "se encuentra atravesando una situación complicada de salud, debido a que hace aproximadamente 3 meses se le descubrió un sarcoma en la pierna izquierda".

"En primera instancia se removió el tumor y se realizó una reconstrucción con cirugía plástica; desafortunadamente, durante la recuperación, reapareció más agresivo en el mismo punto. Por lo anterior, realizaron junta médica y determinaron que la opción más viable para salvar su vida es la amputación de su pierna desde 5 centímetros arriba de su rodilla. A lo que él, luego de analizarlo, aceptó", agregó la hija del exjugador.

Vilarete, que en su época de futbolista era apodado 'el Loco', debutó como profesional a los 21 años en el Atlético Bucaramanga y al año siguiente fue el goleador del equipo con 18 tantos.

El exariete pasó por los equipos colombianos Unión Magdalena, Atlético Nacional, Deportivo Pereira y Deportes Tolima; los ecuatorianos Deportivo Quito, Liga de Quito y Audaz Octubrino, y el peruano Deportivo Pacífico, donde se retiró del profesionalismo a los 37 años.

También jugó con la selección colombiana, con la que jugó el Torneo Preolímpico de Brasil 1976; la Copa América de 1979; las Eliminatorias a los Mundiales de 1978 y 1982.

El exatacante ganó los títulos de las ligas colombianas de 1976 y 1981 con Atlético Nacional y Campeonato Regional-Zona Norte peruano con el Deportivo Pacífico.