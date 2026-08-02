Fútbol Internacional
02 de agosto de 2026 a la - 22:35

El América del uruguayo Almada golea al Santos Laguna y salta al liderato del Apertura

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México, 2 ago (EFE).- Las Águilas del América, entrenadas por el uruguayo Guillermo Almada, golearon este domingo por 3-0 al Santos Laguna, para saltar al primer lugar del torneo Apertura 2026 del fútbol mexicano.

Por EFE

En la continuación de la tercera jornada del campeonato, Henry Martín, el uruguayo Brian Rodríguez y Alejandro Cárdenas convirtieron por los azulcremas, dominantes la mayor parte del partido.

América salió en busca de la puerta contraria y apenas en el segundo minuto tomó ventaja con un gol de cabeza de Martín a pase de Dagoberto Espinoza.

En su estadio, los azulcremas fueron por más y en el 16 estuvieron cerca de ampliar a ventaja, con un remate de Isaías Violante, por fuera.

El Santos del estratega portugués Renato Paiva se recuperó, creó peligro de manera reiterada y si no empató fue por la destacada actuación del guardameta Rodolfo Cota.

En la segunda parte, Cota volvió a sobresalir, menos porque las Águilas tuvieron la posesión de la pelota y lo confirmaron con goles; en el 73 Rodríguez anotó con un golpe de derecha cruzado, tras un recorte en el área; y en el 90, Cárdenas anotó de diestra en un saque de esquina.

Los Azulcremas llegaron a dos triunfos, un empate y siete puntos, los mismos del Tijuana, al que aventajan por mejor diferencia de goles a favor y en contra.

El viernes, Tijuana empató en el estadio del San Luis y mantuvo el invicto, aunque perdió el paso perfecto.

En otros duelos del viernes, Guadalajara empató 1-1 en el estadio del Puebla y los Pumas UNAM golearon por 1-5 a Juárez FC, con tres anotaciones del brasileño Juninho, una del paraguayo Robert Morales y la otra de Guillermo Martínez.

Pumas va tercero con seis unidades, las mismas de Monterrey, Necaxa, Cruz Azul, Querétaro y Atlas, situados en ese orden en los lugares del cuarto al octavo.

Este sábado, los Rayados de Monterrey del entrenador argentino Matías Almeyda derrotaron por 0-2 al Atlas, con goles del uruguayo Diego Rossi y el argentino Lucas Ocampos, quien quedó solo como líder de los anotadores.

En un resultado llamativo, también este sábado, el ecuatoriano Jhojan Julio convirtió un penalti para darle a los Potros de Hierro del Atlante una victoria por 2-3 sobre el campeón Cruz Azul.

Luis Puente, Luis Calzadilla y Jhojan Julio convirtieron por los Potros de Hierro, en tanto el argentino Nicolás Ibáñez y el argentino Agustín Palavecino descontaron por los Azules, que dejaron ir la posibilidad de saltar al primer lugar.

En otros resultados, el sábado el León derrotó al Pachuca por 1-0 con gol del colombiano Daniel Árcila, y Querétaro le ganó 3-2 al Tigres UANL con goles de Alí Ávila, del argentino Mateo Coronel y del uruguayo Santiago Homechenco.

El Toluca recibe hoy al Necaxa en el cierre de la jornada.