El análisis de Ariel Galeano tras el triunfo de Guaraní en el “clásico moderno”

Neutralizar al rival y golpear en la transición

En un primer tiempo cargado de intensidad táctica, el estratega de Guaraní reconoció la virtud futbolística del rival, señalando que: “Libertad tenía muy buen trato de pelota, lo venía demostrando en los últimos dos partidos. La verdad que venían jugando muy bien y nosotros hicimos un planteo defensivo donde podíamos neutralizar todas sus fuerzas e impedir que puedan llegar con claridad. También tienen su su jerarquía, porque en esa última, prácticamente la última jugada del primer tiempo, desestabilizan el marcador en nuestras contras”.

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A pesar del golpe recibido antes del descanso, Galeano detalló el plan inicial que habían diagramado para lastimar la estructura defensiva de Libertad aprovechando las ausencias en el retroceso: “Era justamente el plan de neutralizarle y poder atacarle el contragolpe porque vimos muchos espacios que dejaron en los dos partidos cuando sus mediocampistas tomaban el inicio del juego por ubicándose como ‘stoppers’, ya sea del lado derecho o lado izquierdo. Entonces nosotros, recuperando pelota en medio, era nuestra intención de poder atacar a su espalda, de hecho lo hicimos muy bien en varias ocasiones donde no pudimos concretar en las transiciones”.

Cambio de postura y el dominio en el complemento

Para la etapa final, el entrenador aurinegro decidió modificar la propuesta táctica, buscando un rol más protagónico con el balón similar al mostrado en presentaciones anteriores. Sobre esa evolución en el trámite del partido y el factor decisivo de la expulsión en filas rivales, argumentó: “Luego, en el segundo tiempo, eso generó un desgaste natural. Y en el segundo tiempo sí, de vuelta volvimos al plan con pelota del partido, similar al partido anterior con San Lorenzo, donde buscamos ser un poco más protagonistas con la pelota y no esperar a que ellos cometan un error; de ahí deriva la expulsión, que me pareció bien sancionada. Es donde nosotros ya estábamos buscando someter al rival en su propio campo, y ahí esa expulsión también nos ayuda a poder tener un hombre más en el campo y implantar todavía mucho más en otro juego”.