Nacional y Racing cierran con triunfo su participación en el Torneo Intermedio uruguayo

El equipo tricolor se impuso con marcador de 2-1 ante Progreso con un doblete del atacante Maximiliano Gómez, quien se encargó de sumar los últimos tres puntos de este torneo y fijar la mirada en el próximo Torneo Clausura que dará inicio el próximo fin de semana.

El Racing derrotó por 1-0 a Boston River con diana anotada por Felipe Álvarez, en un triunfo que permitió al actual campeón del Torneo Apertura sumar puntos en la Tabla Anual en la que se ubica con 41 unidades igualado al Deportivo Maldonado y dos por detrás de Peñarol.

Precisamente el equipo 'mirasol' superó esta sábado al Cerro Largo con pizarra de 3-0 para conseguir su boleto por el grupo A a la final del Torneo Intermedio, que disputará el próximo miércoles ante el Montevideo Wanderers, que avanzó por el grupo B.

El lunes, Defensor Sporting y Cerro se medirán para dar cierre al calendario del Intermedio previo a la final que se jugará el próximo miércoles en el Estadio Centenario de la capital uruguaya.

Una vez conocido al nuevo campeón, el balón volverá a rodar para el comienzo del Torneo Clausura, que se disputará desde el próximo viernes y otorgará un cupo en las finales de la Liga Uruguaya, donde ya se encuentra Racing por haber conquistado el Apertura.