Horóscopo de hoy: día lunes 03 de agosto para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Evangeline Lilly, 47; Michael Ealy, 53; Isaiah Washington, 63; Martha Stewart, 85.

FELIZ CUMPLEAÑOS: respire hondo, suspire aliviado y póngase manos a la obra. Lo que logre será agotador, pero también le ofrecerá un sinfín de nuevas posibilidades. La clave es la participación, así que tome su lugar en la línea de salida y prepárese para dar lo mejor de sí y deslumbrar a los espectadores. Ignore a quienes intenten sabotearlo o robarle protagonismo. Sus números son 5, 11, 24, 29, 31, 37, 43.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es eficaz, persistente y original. Es extrovertido y adaptable.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): limite la información que comparte. Elija con cuidado sus palabras y no haga promesas que no pueda cumplir. Un enfoque directo le ayudará a conseguir lo que quiere, cuando lo quiere. Use su imaginación para que cualquier idea que presente sea divertida. El encanto y el conocimiento superarán con creces las tácticas de presión. Será difícil resistirse a una presentación amena. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): elegir la practicidad en lugar de la fantasía le ahorrará pérdidas. Evite las promesas vacías de dinero fácil. Alguien tendrá una agenda oculta que podría dejarlo en una posición vulnerable. Una buena memoria, junto con la prudencia, lo mantendrá a salvo y le ayudará a reconocer y aprovechar algo más apropiado. Evite que lo manipulen. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): prepárese para dar un salto de fe. Si está dispuesto a trabajar duro, una oportunidad se ve prometedora. Un cambio de estilo de vida, una renovación o participar en un pasatiempo que le apasione aumentará sus posibilidades de conectar con alguien que le ofrezca entendimiento sobre algo singular. ****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): cuanta más información tenga, más fácil será evitar trampas y problemas. Escuche con atención y no permita que nadie lo presione para discutir. Usar el encanto le ayudará a obtener el apoyo que necesita para cumplir con sus plazos. Si actúa con ingenuidad o se pone a merced de otros será evidente la manipulación emocional. **

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): reúna información y considere las posibilidades. No se detenga a mitad de camino, no pierda la confianza ni permita que la confusión se apodere de usted. Si se prepara, se sorprenderá de lo mucho que puede lograr. Tome el camino correcto, esfuércese, hable con seguridad y prepárese para el éxito. Visualice las posibilidades y juegue para ganar. Las buenas decisiones lo llevarán a nuevos comienzos. *****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): si las situaciones personales relacionadas con dinero, contratos y compromisos no se manejan con franqueza y honestidad se tensarán. Si siente que alguien le está dando largas, probablemente sea cierto. Tome notas, guarde registros y dé cuenta de todas sus transacciones para evitar errores que podrían costarle caro. Cuando se trate de asuntos médicos, legales o financieros busque una segunda opinión. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): complete sus misiones antes de entablar conversaciones o emprender nuevos proyectos. Si desea eliminar el estrés excesivo es importante estar al tanto de los asuntos. Una lista de tareas pendientes vacía le ayudará a reconocer e iniciar una oportunidad que llegue a su esfera. Los nuevos esfuerzos provocarán una actitud enérgica y apasionada. No piense demasiado. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): manténgase enfocado en sus propósitos y objetivos. Una actitud agradable le ayudará a ganarse el respeto y la asistencia que necesita. Un cambio o medida que desee implementar tendrá condiciones subyacentes que pueden ser problemáticos o costosos. Una los puntos y reconsidere sus intenciones una vez que tenga una mejor apreciación de lo que implican sus planes. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): haga cambios domésticos para aliviar sus gastos generales. Considere quién y qué le está costando caro, y lleve a cabo un proceso de eliminación para asegurarse de no desperdiciar dinero. La generosidad es un rasgo maravilloso hasta que se convierte en una carga demasiado grande. Una mano amiga puede ser igual de atractiva y eficaz. Haga lo que pueda usted mismo en lugar de intentar comprar favores. *****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): mire hacia adentro. Haga una lista que aborde las mejoras personales que desea iniciar y cuán rentables son para el beneficio que recibe. Las actividades educativas que enriquecen su mente o los cambios físicos que lo hacen más atractivo pueden ayudarle a generar impulso para lograr beneficios personales y profesionales. Si elige la lógica sobre el orgullo, tomará la decisión correcta. **

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): la imaginación, la intuición y una gran cantidad de energía que necesita una salida le ayudarán a encontrar un camino lleno de todo tipo de oportunidades interesantes. Reinvéntese y conéctese con personas que comparten sus intereses y convicciones, y descubrirá un lado de sí mismo que no sabía que existía. Convierta sus sueños y habilidades en algo que le apasione. ****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): jale las riendas y reconsidere sus planes. Actuar prematuramente lo dejará limpiando un desastre. Sea metódico, ingenioso y humilde a la hora de proceder. La vida puede sorprenderle con obstáculos, pero si le hace pensar antes de actuar, encontrará un camino que lo lleve a mejores días por venir. Sea bueno consigo mismo. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.