Video: Arnaldo Castillo firma un doblete y le da el triunfo a O’Higgins en Chile

Arnaldo Castillo igualó el marcador con el 1-1 y, cuando el partido se jugaba en tiempo de descuento, volvió a aparecer para anotar el gol del triunfo, consumando la remontada del conjunto de Rancagua en el estadio La Portada.

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La victoria llega en un momento importante para O’Higgins, que buscaba recuperarse tras su eliminación en la Copa Sudamericana frente a Boca Juniors en la tanda de penales. Con los tres puntos, el equipo vuelve a acercarse a los puestos de clasificación a las copas internacionales.

El doblete confirma el gran momento del atacante paraguayo, quien fue determinante para que O’Higgins sumara una valiosa victoria como visitante.

Los goles de Arnaldo Castillo en Chile

El primero para el empate parcial

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O'Higgins iguala las condiciones en este #MatchdayDomingo, gracias a esta conquista de Arnaldo Castillo tras un gran pase de Joaquín Tapia.



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El segundo del triunfo

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