Braian Romero: “Espero que la adaptación también venga con goles”

Goles, alivio y la fuerza del grupo

En su tercera presentación oficial con Olimpia, el delantero argentino Braian Romero logró gritar su primer gol con la franja negra, siendo el encargado de abrir el camino en una sólida victoria colectiva frente a Rubio Ñu. Al ser consultado sobre las sensaciones tras el encuentro, Romero expresó que está: “Sí, la verdad que muy contento por el resultado, por la manera que se logró. Es un plantel que viene de ser campeón, por ahí el primer partido nos costó mucho, con Libertad. Así que, sabíamos que con trabajo íbamos a volver a ser el equipo que fue en realidad el campeón. Así que nada, contento por el rendimiento de mis compañeros y por la cantidad de goles que hicimos”.

El compromiso dejó buenas sensaciones en la zona de ataque, donde casi todos los hombres del frente ofensivo lograron convertir a excepción de Tim Payne. Sobre esta contundencia y lo que significa para los futbolistas extranjeros asentarse en el club, el atacante señaló: “Estamos contentos. Es algo que teníamos, que no habíamos podido marcar los primeros dos partidos. Y bueno, acá el gol de Tim también, que viene de afuera, de un idioma difícil, también es difícil para el jugador, para su familia. Sabemos los que venimos de afuera, los que es el extranjero en otro país. Así que nada, contento por él, por su familia, y bueno, también por mí, que hicimos un gran esfuerzo también para estar acá. Y estoy contento y estoy feliz”.

La adaptación al clima paraguayo y su rol en la cancha

El delantero no ocultó las dificultades físicas que enfrentó durante sus primeros minutos con la camiseta franjeada debido a las altas temperaturas. Al referirse al proceso de aclimatación al fútbol paraguayo y su compromiso de cara al gol, explicó: “La verdad que el primer partido, cuando jugamos acá a las cuatro de la tarde, fue el primer gran calor que tuve en Paraguay. Me costó muchísimo el primer partido, sinceramente lo hablé con el profe. El otro día me sentí un poco más cómodo al ser 18:30. Y hoy el equipo anduvo mucho mejor también. Así que espero que la adaptación también venga con goles, porque sé que me trajeron para hacer goles. Pero si no puedo hacer goles, voy a trabajar, como dije el primer día que llegué acá. El trabajo, la disciplina y la constancia no van a faltar nunca, de parte mía. Así que espero poder cumplir con el hincha”.

En cuanto al plano futbolístico, Romero detalló la conversación que tuvo con sus compañeros durante la pretemporada para definir sus características dentro del terreno de juego: “Mis compañeros me van conociendo, fuimos hablando durante la pretemporada, y les dije que de diez pelotas que me tiran por arriba, lamentablemente voy a perder nueve, porque no soy un jugador que va de arriba, más cuando te achican los espacios. Saben que mi característica de juego es ser profundo, tratar de asociarme. Hoy salió muy bien, contento por el trabajo también, porque por ahí veníamos trabajando muy bien en la pretemporada, en cuanto a resultado, en cuanto a sistema de juego, y los primeros dos partidos no se dio como queríamos. Sabemos que un club como Olimpia no te permite dos derrotas seguidas después de salir campeón, así que lo teníamos que responder con nuestra gente”.

Manejo de la presión y sorpresas con el “Mundo Olimpia”

A sus 35 años y con una vasta trayectoria a espaldas, el delantero se refirió a cómo gestiona la exigencia de vestir la franja negra y recordó un detalle particular de la sede de entrenamiento: “No, ya con 35 años sé que me trajeron para convertir y quiero pagar con goles el esfuerzo que hizo Olimpia para que yo esté acá, mismo de traer yo a mi familia acá, con mis tres hijos, a veces cuesta salir del país. Estoy contento, estoy en el lugar que quiero estar y bueno, hay un cartel que dice en la villa de Olimpia, la presión es un privilegio que ustedes conviven, y es verdad. Si querés jugar un equipo grande, la presión va a estar siempre”.

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Al momento de evaluar las instalaciones y el entorno del club, el experimentado futbolista no dudó en destacar la infraestructura franjeada asegurando que: “La verdad que me sorprendió muchísimo el club Olimpia, no tiene nada que envidiarle. Yo tuve la oportunidad de jugar en equipos grandes dentro de Argentina y fuera de Argentina también, y Olimpia con su Villa, con su gente dentro del club que hace que Olimpia funcione, la verdad que no tiene nada que envidiarle a ningún club. Así que nada, esperemos poder repetir el campeonato que lograron, de poder avanzar en la Copa Sudamericana”.

Finalmente, el atacante dedicó palabras para su vivencia en el país y el estado de su entorno familiar en esta nueva etapa: “Tenemos un gran plantel, el club te exige siempre pelear arriba, así que contento con este desafío, me gustó con respecto al país. Quedé enamorado, porque la verdad no conocía tanto Paraguay, sino de haber venido a jugar al fútbol. Así que estamos muy cómodos con mi familia, ahora pronto mis hijos empiezan el colegio, así que ya acomodado, que esa era también una faceta importante que hice mucho hincapié cuando vine, poder conseguir rápido la adaptación para mi familia. Así que, el lunes ya arrancamos todo y vamos a estar todos contentos”.