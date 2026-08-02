Fútbol Internacional
02 de agosto de 2026 a la - 14:01

Video: Renzo Carballo marca en la Liga de Costa Rica

Renzo Carballo, delantero paraguayo del Sporting de Costa Rica.
Renzo Carballo, delantero paraguayo del Sporting de Costa Rica.Sporting

El atacante paraguayo Renzo Domingo Carballo anotó este fin de semana en gol del Sporting FC, que empató 1-1 con Punterenas, por la Liga de Costa Rica.

Por Victor Miranda

Después de una enriquecedora experiencia en Nicaragua, en el que se destacó por su capacidad de definición en el Cacique Diriangén, Renzo Domingo Carballo Romero pasó a la Liga de la “Pura vida”, Costa Rica.

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En nuestro medio, el centroatacante, natural de Minga Guazú (Alto Paraná) militó en las formativas de Cerro Porteño, Sol de América, Atyrá FC, Pastoreo y Tacuary.

A mediados de 2023, el ariete de 30 años se vinculó al Diriangén. En enero de 2026 pasó al Puntarenas de Costa Rica y luego pasó al Sporting, con el que pudo establecer la “ley del ex”.

Fue el primer tanto en dos partidos del guaraní en el club con sede en Grecia, Alajuela. En Puntarenas había señalado 4 tantos en 16 encuentros.