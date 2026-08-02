Video: Renzo Carballo marca en la Liga de Costa Rica

Después de una enriquecedora experiencia en Nicaragua, en el que se destacó por su capacidad de definición en el Cacique Diriangén, Renzo Domingo Carballo Romero pasó a la Liga de la “Pura vida”, Costa Rica.
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En nuestro medio, el centroatacante, natural de Minga Guazú (Alto Paraná) militó en las formativas de Cerro Porteño, Sol de América, Atyrá FC, Pastoreo y Tacuary.
A mediados de 2023, el ariete de 30 años se vinculó al Diriangén. En enero de 2026 pasó al Puntarenas de Costa Rica y luego pasó al Sporting, con el que pudo establecer la “ley del ex”.
Fue el primer tanto en dos partidos del guaraní en el club con sede en Grecia, Alajuela. En Puntarenas había señalado 4 tantos en 16 encuentros.