Video: Renzo Carballo marca en la Liga de Costa Rica

Después de una enriquecedora experiencia en Nicaragua, en el que se destacó por su capacidad de definición en el Cacique Diriangén, Renzo Domingo Carballo Romero pasó a la Liga de la “Pura vida”, Costa Rica.

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En nuestro medio, el centroatacante, natural de Minga Guazú (Alto Paraná) militó en las formativas de Cerro Porteño, Sol de América, Atyrá FC, Pastoreo y Tacuary.

¡LEY DEL EX! 🇵🇾



Renzo Carballo empata las acciones, segundo gol para el paraguayo en dos partidos. 🔥 pic.twitter.com/3fZoidObWx — Somos FOX Costa Rica (@somosfox_cr) August 2, 2026

A mediados de 2023, el ariete de 30 años se vinculó al Diriangén. En enero de 2026 pasó al Puntarenas de Costa Rica y luego pasó al Sporting, con el que pudo establecer la “ley del ex”.

Renzo Carballo llegó a Sporting esta campaña para convertirse en el goleador del equipo. ✅ pic.twitter.com/qS0amLIUQM — Somos FOX Costa Rica (@somosfox_cr) August 2, 2026

Fue el primer tanto en dos partidos del guaraní en el club con sede en Grecia, Alajuela. En Puntarenas había señalado 4 tantos en 16 encuentros.