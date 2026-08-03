Plaza Amador busca la victoria ante Firpo tras un debut con derrota

El conjunto placino debutó con una derrota por 4-2 ante el Diriangén nicaragüense y buscará sus primeros puntos del torneo frente a un rival que hará su presentación en el certamen con la mira puesta en comenzar con un triunfo.

Los 'leones' también intentarán poner fin a una racha de cuatro partidos consecutivos sin victorias en el torneo regional. Su último triunfo se remonta a septiembre de 2025, cuando vencieron al Real España en los cuartos de final.

Plaza Amador llega además fortalecido tras imponerse por 2-0 en el torneo local, resultado que espera trasladar al compromiso internacional.

Luis Ángel Firpo, que arribó este lunes a Panamá, buscará regresar a El Salvador con los tres puntos.

Los 'Toros', dirigidos por el costarricense Marvin Solano, afrontan el encuentro con confianza luego de golear por 4-0 en la segunda jornada del campeonato salvadoreño.

Solano contará con toda su plantilla, incluido el panameño Rafael Águila, además de jugadores con experiencia en la selección salvadoreña como Styven Vásquez, Bryan Landaverde, Óscar Cerén, Mauricio Cerritos y Cristian Gil.

Plaza Amador: Marcos Allen, Eric Davis, Jimar Sánchez, Julio Rodríguez, Rudy Yearwood; Joel Lara, José Murillo, Alberto Quintero, Ángel Valencia; Everardo Rose y Jorlian Sánchez.

Luis Ángel Firpo: Felipe Amaya; Wilber Arizala, Jonathan Jiménez, Marlón Cornejo, Lizandro Claros; Víctor García, Mauricio Cerritos, Rafael Águila, Michell Mercado, Styven Vásquez y Nelson Díaz.

Estadio: Rommel Fernández Gutiérrez, ubicado en el este de la capital panameña.