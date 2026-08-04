1(5)-1(3). Costa Rica vence a Haití en penaltis y amarra un lugar en el Mundial Sub’20

En los 90 minutos, Clavens Exantus puso en ventaja a Haití y Yerlan Sosa igualó por la vía del penalti para los costarricenses.

Costa Rica tuvo mayor posesión en la primera mitad, pero le faltó profundidad para hacer daño a un equipo haitiano que fue más efectivo.

Haití tomó ventaja 0-1 con un espectacular tanto de Clavens Exantus, quien recibió el balón de espalda fuera del área grande, pero con una maniobra dio media vuelta y disparó un esférico que superó la estirada de Ian O'rourke, pegó en el travesaño y se metió al arco al minuto nueve.

En la segunda mitad, Costa Rica regresó al partido gracias a un penalti que Volcin le cometió a Garro. Yerlan Sosa cobró de manera suave a la izquierda del guardameta para el 1-1 al 55.

A pesar de que ambos equipos buscaron el tanto de la diferencia, las fallas de los artilleros enviaron el partido al tiempo extra, en el que la tendencia se mantuvo, por lo que se tuvo que definir al ganador en una tanda de penaltis.

En la serie desde los 11 pasos los costarricenses avanzaron 4-3 gracias a los goles de Sosa, Palmer, Garro, Leal y el guardameta O'rourke.

1 (5). Costa Rica: Ian O'rourke; Adrián Espinoza, Matías Cordero (D. Valentine, m.80), Emmanuel Brenes, Deylan Aguilar (J. Hernández, m.77); Emmanuel Hernández (A. Pérez, m.95), Yerlan Sosa, Wálter Ramírez (Y. Leal, m.67), Gabriel Sibaja; Kionell. Estrada (D. Palmer, m.46), Ethan Barley (D. Garro, m.46).

1(3). Haití: Carlos Bre; Mikenlove Jean Jules, Marckidens Tanis, Stanley Volcin, Marc-Arthur Alcimé; Miguel Joseph, Ramy Fabilus (J. Charles, m.63), Emerson Laissé, Franco Celestin (E. Jean, m.106); Da-Benz Jacquet (K. Romulus, m.97), Clavens Exantus (N. Pierre, m.85).

Goles: 0-1, m.9: C. Exantus. 1-1, m.55: Y, Sosa.

Penaltis: Costa Rica: Sosa, Palmer, Garro, Leal, O'rourke. Haití: Pierre, Charles, Joseph; falló Tanis.

Arbitro: Guido González Jr., de Estados Unidos. Amonestó a M. Joseph, F. Celestin y a S. Volcin de Haití; y a Y. Sosa por Costa Rica.

Incidencias: Partido de cuartos de final del Campeonato sub'20 de la Concacaf, clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028 y el Mundial del 2027, jugado en el estadio Universitario de la BUAP, de Puebla.