El Burela ficha al ala argentino Enzo Báez

“Soy un ala más ofensivo, de uno contra uno, pero también muy sacrificado en defensa. Llego con muchas ganas y ambición al club, Burela es un club histórico en el fútbol sala español y voy a darlo todo para cumplir los objetivos que nos propongan. Seguro va a ser una buena e ilusionante temporada”, afirmó.

Báez tiene experiencia con la Selección Argentina sub-20, siendo campeón de Liga Evolución en dos ocasiones y subcampeón del Sudamericano. Ha jugado en el Lorenzo Futsal durante la temporada 2023-24 y en las categorías inferiores del Córdoba Patromonio de la Humanidad en la 2024-25.