Fútbol Internacional
04 de agosto de 2026 a la - 07:35

El Burela ficha al ala argentino Enzo Báez

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Burela (Lugo, España), 4 ago (EFE).- El Burela FS español anunció este martes el fichaje del ala argentino Enzo Gabriel Báez, quien procede del también español Córdoba Patrimonio de la Humanidad, aunque estuvo cedido los últimos seis meses de la pasada temporada en el Avanza Jaén.

Por EFE

“Soy un ala más ofensivo, de uno contra uno, pero también muy sacrificado en defensa. Llego con muchas ganas y ambición al club, Burela es un club histórico en el fútbol sala español y voy a darlo todo para cumplir los objetivos que nos propongan. Seguro va a ser una buena e ilusionante temporada”, afirmó.

Báez tiene experiencia con la Selección Argentina sub-20, siendo campeón de Liga Evolución en dos ocasiones y subcampeón del Sudamericano. Ha jugado en el Lorenzo Futsal durante la temporada 2023-24 y en las categorías inferiores del Córdoba Patromonio de la Humanidad en la 2024-25.