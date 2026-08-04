El España – Inglaterra de la Liga de Naciones se jugará en el Metropolitano

El conjunto de Luis de la Fuente buscará clasificarse para su cuarta ‘Final Four’ de la Liga de Naciones consecutiva, para lo que deberá quedar en primera posición del grupo 3 de la Liga A, integrado por Inglaterra, República Checa y Croacia.

El primer partido de la Roja tras conquistar el Mundial será precisamente contra el conjunto inglés en Wembley el 26 de septiembre. Y los siguientes compromisos en tierras españolas serán contra Croacia en Sevilla (29 de septiembre), Chequia en Oviedo (3 de octubre) y, el citado encuentro contra Inglaterra en Madrid (domingo 15 de noviembre).

España se mantiene invicta en el Riyadh Air Metroplitano, estadio del Atlético de Madrid, que tiene una capacidad para más de 70 mil espectadores. Desde su inauguración en 2017, la selección allí venció a Argentina en una goleada histórica por 6-1 y frente a Rumanía 5-0, además de sumar un empate a cero contra Portugal en junio de 2021.

Inglaterra terminó en tercera posición el pasado Mundial de 2026, tras caer en semifinales frente a Argentina y vencer a Francia 6-4 en el partido por el bronce.

El partido ante la selección inglesa será la reedición de la final de la pasada Eurocopa en la que España se impuso por 2-1, levantando así su cuarto título continental.

Ambas selecciones se han enfrentado en 28 ocasiones, con un balance de 11 victorias para España, cuatro empates y 13 triunfos para los ingleses.

En la imagen promocional del encuentro aparece Álex Baena, uno de los cuatro jugadores del Atlético de Madrid -junto con Marcos Llorente, Marc Pubill y Alejandro Grimaldo- que alzaron la Copa del Mundo el pasado 19 de julio en el estadio Metlife de Nueva Jersey.

El de Roquetas de Mar fue el primer jugador en ganar Mundial, Eurocopa y oro en los Juegos Olímpicos con la selección española.