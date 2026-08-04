Fútbol Internacional
04 de agosto de 2026 a la - 07:55

El Getafe ficha al defensa georgiano Saba Sazonov

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Madrid, 4 ago (EFE).- El Getafe ha fichado al georgiano Saba Sazonov, procedente del Torino, para reforzar la defensa de cara a la temporada 2026-2027, según anunció este martes el club de LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español).

Por EFE

"La llegada del Sazonov supone un importante refuerzo para el conjunto dirigido por José Bordalás, que suma juventud, físico y proyección a su línea defensiva", explicó el club azulón en un comunicado.

El futbolista, que ha sido internacional absoluto con la selección de Georgia, se formó en las categorías inferiores del Zenit de San Petersburgo, donde debutó como profesional.

Tras pasar por el Dinamo de Moscú, el georgiano fichó por el Torino en 2023 y acumuló experiencia en la Serie A cedido en el Empoli.

El equipo dirigido por José Bordalás suma varios refuerzos en este mercado de verano. Sazonov se une a la llegada de los defensas Zaid Romero (argentino) y Sebastián Boselli (uruguayo), además del centrocampista Ramón Terrats y el delantero centro uruguayo Martín Satriano.