El Getafe ficha al defensa georgiano Saba Sazonov

"La llegada del Sazonov supone un importante refuerzo para el conjunto dirigido por José Bordalás, que suma juventud, físico y proyección a su línea defensiva", explicó el club azulón en un comunicado.

El futbolista, que ha sido internacional absoluto con la selección de Georgia, se formó en las categorías inferiores del Zenit de San Petersburgo, donde debutó como profesional.

Tras pasar por el Dinamo de Moscú, el georgiano fichó por el Torino en 2023 y acumuló experiencia en la Serie A cedido en el Empoli.

El equipo dirigido por José Bordalás suma varios refuerzos en este mercado de verano. Sazonov se une a la llegada de los defensas Zaid Romero (argentino) y Sebastián Boselli (uruguayo), además del centrocampista Ramón Terrats y el delantero centro uruguayo Martín Satriano.