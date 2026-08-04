El uruguayo Maxi Araújo renueva con el Sporting de Portugal hasta 2030

En unas declaraciones difundidas por el Sporting, Araújo aseguró que quiere "quedarse muchos años" en el club, donde atraviesa el "mejor momento" de su carrera.

"He aprendido muchas cosas aquí. El Sporting me ha dado la oportunidad de jugar un Mundial y de hacerlo muy bien, creo. Ahora hay que prepararse para lo que viene, que es un gran año", afirmó el extremo.

Y añadió: "Sabía y sentía que jugar aquí sería muy bonito y ahora, dos años después, quiero seguir. Este año va a ser muy bueno y espero poder seguir ganando títulos en el Sporting. Eso es lo que quiero".

Maxi Araújo, de 26 años, llegó a Portugal en 2024 procedente del Toluca mexicano, y destacó no en su habitual posición de atacante, sino como carrilero, puesto que sigue ocupando.

Desde entonces, ha disputado 93 partidos con los 'leones', con un balance de 11 goles y 10 asistencias, y ha conquistado una Liga y una Copa de Portugal.

Con este nuevo contrato, el Sporting se asegura a uno de sus pilares de cara a la nueva temporada, en la que el internacional celeste deberá asumir una mayor responsabilidad en el vestuario tras las salidas del capitán, el danés Morten Hjulmand, ahora en el Atlético de Madrid, o Francisco Trincão, que se marchó al Al Ahli saudí.

El Sporting, que para la nueva campaña ha fichado al también uruguayo Rodrigo Zalazar, disputará este sábado su primer partido de la nueva edición de la Liga Portugal, ante el Estrela da Amadora a domicilio.