Giuliano Simeone adelanta su regreso a los entrenamientos del Atlético de Madrid

Simeone, que saltó al césped del MetLife Stadium de Nueva Jersey a los 70 minutos del encuentro disputado el pasado día 19 de julio, que concluyó con triunfo español por 1-0 con un tanto en la prórroga de Ferran Torres, jugó 217 minutos en la cita universal repartidos en los partidos contra Jordania, Inglaterra y España.

Giuliano, que en principio tenía que volver el próximo lunes 10, se incorporó este martes en la sesión preparatoria que dirigió Diego Pablo Simeone en Majadahonda (afueras de Madrid), en la que el internacional Pablo Barrios, que no entró en la lista de Luis de la Fuente por problemas físicos, comenzó a trabajar con el grupo.

El argentino no participará con su equipo en el amistoso que disputará el próximo domingo en Seúl ante el Manchester City, en el que sí que podrían estar el propio Barrios y el estadounidense Johnny Cardoso, que no pudieron estar en el pasado encuentro preparatorio en Estocolmo ante el Manchester United, en el que el cuadro rojiblanco cayó por 2-1.