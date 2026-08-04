Huijsen sigue al margen del grupo y Mastantuono trabaja en el gimnasio

Según informa el club, Huijsen trabajó en solitario en el interior de las instalaciones y sobre el césped, en tanto que Mastantuono, que tampoco estuvo en dicho encuentro y sobre el que hay rumores de una posible salida del club este verano, trabajó en el gimnasio.

Al margen de ambos, el técnico portugués Jose Mourinho sigue sin poder contar con Raúl Asencio, el francés Ferland Mendy y los brasileños Eder Militao y Rodrygo Goes, que continúan con sus procesos de recuperación.

El resto de la plantilla disponible, incluidos el brasileño Vinicius, el portugués Bernardo Silva y el internacional marroquí Brahim Díaz, que se incorporaron a los trabajos en la doble sesión del lunes, tras pasar por el gimnasio, trabajó junto a varios canteranos sobre el césped, en el que desarrollaron ejercicios de posesión, circulación, pases y definición para terminar con partidos en espacios reducidos.

El Real Madrid, que igualó a dos tantos ante el Fiorentina, disputará su próximo partido de preparación el sábado (19.00) en el Ferencvaros Stadion de Budapest ante el conjunto húngaro.