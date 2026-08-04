Serbia retira su apoyo a la reelección de Infantino

“Queremos recordarles que le brindamos nuestro apoyo por escrito el 25 de mayo de este año, pero tras considerar detenidamente los acontecimientos recientes que han dañado gravemente la reputación de la FIFA y de su presidente, esta es la única decisión lógica y racional”, destaca la Federación Serbia en su comunicado.

Lea más: “Ciao capitano”: multitud emocionada despide en Milán a Franco Baresi

La nota subraya que las decisiones de importancia estratégica para el futuro del fútbol deben adoptarse con un amplio consenso y una consulta abierta con todas las partes interesadas y mantiene su compromiso de cooperar con la FIFA, la UEFA y todas las federaciones nacionales para desarrollar y mejorar el fútbol.

“En estos momentos se necesita una nueva confianza, un nuevo enfoque y un liderazgo que contribuyan a la renovación del diálogo, la unidad y la credibilidad de las instituciones futbolísticas internacionales”, afirma la FSS.

Gianni Infantino aspira a ser reelegido para un tercer y último mandato de cuatro años en marzo de 2027, para lo cual necesitaría una mayoría simple de más del 50 % de las 211 federaciones miembros de la FIFA.

Sin embargo, ha perdido confianza de cada vez más federaciones, especialmente en Europa, tras un reciente fracaso de su plan para abrir a la inversión privada la Copa del Mundo. Según la prensa, también Suecia ha retirado su apoyo.

El pasado miércoles, la FIFA anunció su propuesta para vender el 20% de FIFA Forward Enterprise (FFE) , una nueva filial que planteaba crear para manejar las operaciones comerciales y los eventos de la organización, como el Mundial de fútbol, su principal producto.

Pero el proyecto recibió rápidamente un varapalo con la negativa de la UEFA, que amenazó con boicotear las competiciones de la FIFA si la propuesta se mantenía.

El viernes, Infantino anunció en un comunicado que la FIFA desistía de su intención de crear dicha filial después de “escuchar atentamente a todas las partes”.