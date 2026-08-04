Un inglés se tatúa la copa del mundo para su país y luego añade: "Era broma"

La emisora BBC cuenta la historia de Sean Carrington, un hombre de Wigan (noroeste de Inglaterra) que se gastó 550 libras (650 euros) en un tatuaje con la imagen del trofeo y la leyenda: "INGLATERRA, ganadora de la copa del mundo 2026".

Pero como las cosas no salieron como esperaba, pues la copa fue a parar a España -mientras que Inglaterra se conformó con el tercer puesto, tras ganar a Francia- Sean Carrington regresó al tatuador para que añadiera, con otra tipografía, las palabras: "¡Era broma!".

El tatuador se apiadó de él y le hizo el añadido gratis. Así ahorró a Sean un extra de 100 libras.

Sean Carrington concluyó con esta reflexión: "Más me molesta no haber ganado la copa del mundo que tener este tatuaje en la pierna. No me incomoda", y añadió que no por haber sabido el resultado de antemano habría actuado de otro modo.