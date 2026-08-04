‘Vozinha’ “orgulloso” de estar en Colo Colo y agradecido de “lo que pasó” en el Mundial

"Para mí es un placer y un orgullo estar acá y agradecer al Colo Colo la oportunidad de jugar en un equipo tan grande y un campeonato tan competitivo", dijo en su presentación a la prensa en el Estadio Monumental, tras arribar a Santiago el pasado domingo.

Colo Colo, el equipo con más títulos locales (34) y el único chileno campeón de la Copa Libertadores (1991), es el más grande con el cual ha fichado el caboverdiano que pasó por el Progresso do Sambizanga (Angola), Zimbru (Moldavia), Gil Vicente (Portugal), AEL Limassol (Chipre) o el AS Trencin (Eslovaquia).

El africano repasó su experiencia con Cabo Verde en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, tras el cual terminó incluido en el once ideal del Mundial revelado por la FIFA a partir de los votos de los aficionados, por sus atajadas ante España, a la postre campeona, y ante Argentina en dieciseisavos de final.

"Para nosotros era mucho más que fútbol estábamos representando a un país. Siempre fue algo que soñé de niño y sabía que el Mundial podía hacer muchas cosas grandes para mí y agradezco todo lo que pasó", aseguró.

"El Mundial no solo cambió mi vida, sino la de toda Cabo Verde, ha sido positivo, pero yo voy a continuar siendo el mismo Vozinha, el Josimar de siempre. Amo el fútbol y para mí está en primer lugar, las otras cosas van después".

"Soy de un país pequeño en el que las oportunidades son muy pocas, casi nulas, pero es un pueblo de mucha lucha y resiliencia, para mí simbolizar eso es muy importante para que los chicos puedan tener oportunidades no sólo en el fútbol, sino en todas las áreas de la vida", respondió a EFE.

El futbolista, de 40 años, se convirtió en un interés global al alcanzar casi 30 millones de nuevos seguidores en Instagram.

Vozinha utilizará su apodo en la camiseta con el dorsal 29, ya que el '1' que usó con la selección de Cabo Verde en la Copa del Mundo y que lo hizo mundialmente famoso pertenece al portero titular Fernando de Paul, que está lesionado.

"Es un nombre que me fue atribuido cuando era pequeño, lo usé desde que comencé a jugar fútbol y usar otro nombre para mí era un poco confuso", confesó sobre la aprobación de la liga chilena, que no permite el uso de apodos.

El contrato que firmó el lunes es de seis meses, con la posibilidad de renovación por doce meses más hasta 2027, tras llegar libre al culminar su vínculo con el Chaves de la segunda división de Portugal.

"A pesar de jugar siempre en campeonatos pequeños y en clubes no muy grandes siempre dentro de mí siempre pensé que era un jugador de equipo grande, entonces cuando apareció Colo Colo, el más grande de Chile, no había dudas", confesó.

El club dará una bienvenida al jugador, la noche del miércoles, ante la hinchada colocolina en su estadio, con aforo de 42 mil personas, mientras que la fecha de su debut aún no es oficial.

Se especula que suceda el 16 de agosto ante O’Higgins, por la fecha 19, cuando los albos jueguen de local, antes del superclásico del fútbol chileno ante Universidad de Chile.

"En el fútbol no hay presión, presión es cuando estás enfermo o alguien de tu familia o cuando no tienes algo para comer. Sé que la afición quiere ser siempre los mejores y los jugadores trabajamos cada día para estar bien, pienso trabajar para ayudar al club a conseguir los objetivos", dijo.

El arquero afirmó que "toda mi vida y mi carrera aprendí a competir, estoy aquí para competir, en algunos días estaré mejor porque vengo del Mundial y la temporada fue muy larga, estoy listo para ayudar a Colo Colo".